KFC v Česku dočasně zavřelo restaurace: Vedly k tomu problémy se zkaženým masem

Aktualizováno -
26. května 2026
11:00
Autor: Vojtěch Jandera - 
26. května 2026
10:29

Řetězec s rychlým občerstvením KFC během úterý uzavřel veškeré své pobočky v Česku, celkem jich je 140. Své dveře strávníkům otevřely až po jedenácté hodině. Důvodem prý bylo zavádění digitálního systému kontroly bezpečnosti potravin a plnění hygienických pravidel, uvádí server iDnes.cz.

Již v minulém roce se v médiích objevily spekulace o problémech sítě restaurací se zkaženým masem. Společnost na situaci reagovala s několikaměsíčním zpožděním, kontroly v Liberci a Dejvicích následně pochybení potvrdily.

Kolem našich restaurací vznikla diskuse, do které jsme měli vstoupit dříve a hlavně otevřeněji. Dnešek je pro nás vyvrcholením měsíců práce, kterou naše týmy odvedly,“ nechala se pro iDnes slyšet ředitelka českého KFC Ivana Makalová Dlouhá.

V každé provozovně by se prý nově měla minimálně dvakrát denně kontrolovat čistotota povrchů či správná teplota při přípravě jednotlivých pokrmů. Sebraná data se následně zapisují do interního systému společnosti.

Namísto ručního vyplňování datových štítků na potravinách jsou nyní tyto automaticky označovány. Zaměstnanci prošli také novým školením. „Pracovníci absolvovali přes 34 tisíc hodin doplňujícího školení a recertifikací. Posílili jsme také anonymní oznamovací platformu pro zaměstnance a zpřísnili kontroly u dodavatelů surovin,“ dodala Makalová Dlouhá.

milan zabalenko ( 26. května 2026 11:43 )

určitě to bylo z řad stěžovatelu mac Donalda. ja s KFC neměl nikdy problém. v Donaldu jsem ještě nebyl

ivulala ( 26. května 2026 11:26 )

Konečně na to někdo upozornil !!

