Mrazivé záběry z obchodu v Chebu: O život maminky bojovala i dcera
Záchranné složky v úterý 3. listopadu zasahovaly v jednom z místních obchodních domů v Chebu. O život totiž šlo ženě (71), která na místě zkolabovala. Díky pohotovému zásahu dcery a policistů maminka naštěstí přežila. Záchranu natočila kamera.
Maminka v obchodě zkolabovala krátce po 14. hodině. Na tísňovou linku zavolala její dcera (42), která svou matku na nákup doprovázela. Na nic nečekala a do příjezdu záchranných složek mamince poskytovala masáž srdce. Na místo jako první dorazila jednotka policistů. Zatímco jeden z policistů začal s resuscitací, druhý mezitím připravoval Automatický Externí Defibrilátor (AED). Během chvíle se na místě objevila i jednotka hasičů a záchranářů. Celou záchranu natočila kamera.
Celý příběh má naštěstí dobrý konec. „U jednasedmdesátileté ženy se podařilo obnovit životní funkce a žena po chvíli začala reagovat na podněty. Poté byla ponechána v péči zasahujícího lékaře,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
O několik hodin později dcera na sociálních sítích zasahujícím složkám poděkovala. „Děkuji za vaši rychlou pomoc, profesionalitu, odvahu, lidskost a obrovské nasazení. V takových chvílích si člověk naplno uvědomí, jak nesmírně důležitou a náročnou práci vykonáváte. Obrovské poděkování patří také operátorce na telefonu,“ uvedla s tím, že v okamžiku strachu a bezmoci pro ni hlas operátorky znamenal obrovskou podporu. „Nikdy nezapomenu na to, co jste pro moji maminku udělali,“ dodala dcera.
Andělé byli ve správný čas na svém místě.