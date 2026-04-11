„Breda nás nepřestává překvapovat a postupně odhaluje jedno tajemství za druhým. Už jsme si mysleli, že tuto budovu velmi dobře známe, přesto jsme narazili na něco mnohem staršího, než je samotná budova,“ řekl primátor Tomáš Navrátil.
S něčím takovým nikdo nepočítal. Jaký bude další postup, proto zatím není jasné. „Určitě se však chceme dostat dovnitř a uvidíme, jaké překvapení nás tam čeká,“ dodal Navrátil.
Místnost je nejspíše pozůstatkem původního sklepení z počátku 19. století. Přišlo se na ni při jednom z vrtů a zřejmě je mimo jiné plná bahna a suti. „Už teď je jasné, že jde o mimořádně cenný objev,“ řekl správce budovy Marek Zygula.
Objevili i schodiště
Nově objevená místnost se nachází pod dalším unikátním nálezem, 100 let nedotčeným schodištěm z předchozí budovy. Je zakonzervováno v původním stavu. Bylo objeveno také náhodou v roce 2024. Patřilo k původnímu obchodnímu domu Breda & Weinstein a vedlo do suterénního obchodu.
Stojí na třech domech
Současná Breda vznikla před 100 lety na místě tří domů. Dva ustoupily nové výstavbě, jeden však zůstal zachován. Právě jeho otisk se podle všeho propsal i do dnešní budovy. Současná rekonstrukce Bredy, postavené v letech 1927-1928, probíhá už druhým rokem a potrvá nejméně do roku 2027.
VIDEO: Restaurátor Tomáš Oršový hovoří o renovaci kupole vyhořelého OD Breda v Opavě. (září 2025)
