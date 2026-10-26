Tomáš pil v lednu v karvinském bytě s Antonínem Š. a jeho sestrou Renátou P. Alkohol nezvládl a usnul. Antonín Š. s Renátou P. toho využili a podle žaloby ho polili vším možným: sýrovým dipem, krémem na ruce, osvěžovačem vzduchu. Smáli se a fotili se u toho, což přiznali.
Jenže pak přišel pod ruku jednomu z nich i čistič na odpad, který mladíkovi rozleptal obličej i dýchací cesty a vedl k velkému utrpení. Kdo mu to způsobil, se bratr se sestrou dohadují u soudu a svalují vinu jeden na druhého.
Pozvracel se, tak se mstili?
Renáta P. znala Tomáše letmo od vidění přes další své kamarády. Všichni měli zálibu v pervitinu. Tomáš dostal slíbenou dávku zadarmo, když ženě pomůže odvézt taxíkem jejího namol opilého bratra. U něj v bytě už zůstali všichni tři. Tomáš se jim prý chlubil, že vydrží cokoli, načež odpadl a pozvracel Antonínovi Š. gauč. Právě to patrně vyvolalo u sourozenců touhu po pomstě.
Tomáš po poleptání trpěl sedm hodin, než mu sourozenci zavolali pomoc! Zemřel v nemocnici následující den. „Netušil jsem, co na něj Renáta sype, bylo to jako mouka. Já na něj dal jen dip a osvěžovač. Ano, fotili jsme se. Měl to být kanadský žert všem na zasmání, až se Tomáš vyspí. Netušil jsem, že mu něco je,“ vykládal soudci Antonín Š.
Mladík zemřel na úrazový šok. Mezi děsivými zraněními bylo poleptání hlavy, obličeje, krku, hrudníku i dýchacích cest.
Někdo tady lže
Renátu P. žaloba viní, že právě ona sypala žíravinu. Ona tvrdí, že byla v kuchyni a volala příteli. „Viděla jsem Tomáše zvracet, řekla jsem „fuj“ a odešla, pak že měl něco bílého na obličeji. Nevím, co. Já na něj nic nedala. O čističi jsem se dozvěděla prvně, až když mi policie ukázala fotky,“ tvrdila soudu.
Soud z jejich výpovědí moudrý nebyl. „Někdo z vás dvou nemluví pravdu. My musíme zjistit, kdo,“ řekl předseda senátu. Za vraždu s rozmyslem a zvlášť trýznivým způsobem hrozí oběma sourozencům až doživotí, státní zástupce navrhuje trest na spodní hranici sazby. Tedy 15 let.
Rodina: Tohle je na křeslo!
K soudu dorazila i Tomášova rodina. Navržený trest odmítají jako mírný. „Ti dva se smáli, fotili si to, užívali si to. Jestliže za tohle by měli dostat jen 15 nebo 16 let, tak to by mě justice hodně zklamala. Tohle je čin na elektrické křeslo,“ neskrýval hněv a rozčarování z navrhovaného trestu bratr oběti Jaroslav. „Už jen, že to musíme slyšet celé znova,“ hlesla Tomášova maminka Růžena.
Oba sourozenci se dlouho nestýkali. Sekuriťák Antonín Š. žil ve Zlíně, kde ho opustila partnerka. Upadl do depresí, vrátil se do Karviné a začal ve velkém pít. Jeho sestře, uklízečce Renátě P., byly prý odebrány všechny tři děti, protože měla problémy s drogami. Opětovné shledání obou sourozenců tak podle žalobce vyvrcholilo v nelidskou tragédii. Soud dále pokračuje.