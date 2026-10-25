Matka Andrea sedí ve vazbě kvůli vraždě miminka: Mrazivé detaily
Tragická smrt novorozené holčičky na konci srpna otřásla britským Sheffieldem. Miminko podle policie utrpělo 33 zranění včetně 15 bodných ran a zemřelo jen několik hodin po narození. Z vraždy byli obviněni Slováci. Matka Andrea S. (20), její přítel Peter H. (19) a jeho rodiče Peter H. (38) a Nina H. (37). Najevo vyšly nové detaily.
Všichni obvinění skončili ve vazbě. Novorozenou holčičku, která ani nedostala jméno, čeká poslední rozloučení. K vraždě mělo dojít v koupelně v domě v sheffieldské čtvrti Wincobank. Jak uvedl deník The Guardian, tělíčko bylo zabaleno do ručníku, vložené do modré tašky. Krátce nato čtveřici podezřelých policie zadržela. Na jejím tělíčku vyšetřovatelé našli 33 poranění souvisejících s 15 bodnými útoky.
Zatímco čtveřice odmítla vypovědět, matka Andrea účast na vraždě popřela. „Od bolesti ze ztráty dcerka křičela tak silně, že ji bylo slyšet až na ulici pod okny soudu,“ citoval Nový Čas slova Naďy Boldiové z organizace Hope for You All in One, která pomáhá lidem v nouzi. Pravě Boldiová, která rodině zavražděné holčičky pomáhá, si vzala na starost celou organizaci pohřbu.
„Soud původně zatím nechtěl pohřeb povolit a plánoval jej odložit až na duben, po skončení celého soudního procesu, pro případ potřeby dalších dokazování,“ dodala. Nakonec ale na oficiální žádost soud povolení vydal.
Poslední rozloučení s holčičkou proběhne v pondělí 26. října. Oficiální obřad pořádá místní samospráva v Sheffieldu. O účast na pohřbu přitom usilovala i matka holčičky.
„Soudce to nepovolil s ohledem na to, že ještě není ukončen soudní proces, neví se kdo byl vrahem, a proto by se hněv účastníků mohl obrátit proti matce,“ uvedla Boldiová nakonec. Hlavní slyšení se uskuteční v dubnu.
Kdo je biologickým otcem holčičky, zatím není jasné. U soudu zaznělo, že jím neměl být partner Andrey. Na sociálních sítích se následně rozšířila řada tvrzení o poměrech v rodině i možném otcovství jiného muže, žádné z nich však úřady nepotvrdily.