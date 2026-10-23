Brutální útok na maminku na D6 pobouřil i celebrity: „Co je to za hovado?!“ zuří Arichteva

Video agresora z D6 pobouřilo celebrity.
Video agresora z D6 pobouřilo celebrity.
Celebrity reagovaly na Instagramu na děsivý útok.
Celebrity reagovaly na Instagramu na děsivý útok.
Celebrity reagovaly na Instagramu na děsivý útok.
Autor: Andrea Vídeňská - 
23. října 2026
12:44

Agresivní řidič na dálnici D6 nejprve vybrzdil mladou maminku, pak ji napadl pěstmi. To vše před očima její osmileté dcery. Policie zveřejnila video, které pobouřilo sociální sítě i známé osobnosti. Své rozhořčení dali najevo například Marta Jandová, Veronika Arichteva nebo Jirka Drtil ze Survivoru.

Video z dálnice D6 nahání hrůzu. Záběry agresivního řidiče, který nejprve vybrzdil mladou maminku a pak ji surově napadl, šokovaly veřejnost. Podle policie šlo o maminku, s níž byla v autě i její osmiletá dcera.

Policie uvedla, že žena v úseku se stavbou pouze dodržovala dopravní značení. Rychlost přizpůsobila omezením. Ty se měnily z padesátky na třicítku a zase zpět. Přesto se stala terčem zuřivého útoku. Agresor se ve zveřejněném videu neštítí ničeho! 

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Vybrzdil maminku s dcerou na dálnici a pak ji napadl

Pobouřené celebrity

Sociální sítě okamžitě zaplavily rozhořčené reakce. Šílené video zvedlo ze židle i celebrity. „Je mi úplně zle, co to jako má být,“ napsala znechucená Kateřina Hocek, účastnice reality show Hell’s Kitchen. Ještě ostřeji se vyjádřila herečka Veronika Arichteva. „Co to je za hovado?! To snad není možný,“ nebrala si servítky.

Zpěvačku Martu Jandovou video nejspíš natolik šokovalo, že reagovala pouze několika udivenými smajlíky. Řidičky se zastal také Jirka Drtil, účastník letošní řady Survivoru. „Hochuu, tak u tohodle být svědkem, tak týpkovi hned skáču karate kida na zátylek!“ napsal.

Otřesená zůstala také influencerka Andula, která sama vychovává malé dítě. „Pane bože, mně se úplně zvednul žaludek,“ svěřila se. Josef Kokta okomentoval příspěvek jedním slovem, jak je u něj zvykem. „Strašný,“ napsal.

Agresor na D6 napadl maminku!
Krimi Agresor na D6 vybrzdil a zbil řidičku: Maminka promluvila!

Video agresora z D6 pobouřilo celebrity.
Video agresora z D6 pobouřilo celebrity.
Celebrity reagovaly na Instagramu na děsivý útok.
Celebrity reagovaly na Instagramu na děsivý útok.
Celebrity reagovaly na Instagramu na děsivý útok.

Témata:
útokagresorpravidla silničního provozudodržování pravidelpolicieMarta JandovácelebritaVeronika ArichtevaDálnice D6sociální síťSurvivor Česko & SlovenskoJesenice
Andrea Vídeňská
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ford cosworth ( 24. října 2026 08:23 )

tolik můj názor na zdejší uměleckou SEBRANKU - která má dojem, že je HONORACE a to bez LEHRACE ! 👎

LOPATY !!! 😕

ford cosworth ( 24. října 2026 08:21 )

a Tupá ARICHTEVA a spol. - by měla otevřít Noviny mimo FB a přečíst si jaké důsledky následovaly tedy Trest pro fotbalistu Chorého !

možná si v tom autě z dálnice měla sedět Ty aby se Ti ROZBŘESKLO 😕 toto gesto je Hlubokou urážkou a udělat to Německému Policajtovi nebo tomu z U.S.A. jsi na kapotě ! 👍

Pak si Česká Náno stěžuj na Policejní brutalitu - Kr@vičko a Kokta který vulgárně tituluje své děti ať drří LASKAVĚ tu svou nevymáchanou HUBU ! --- Zmetek ! 👎

ford cosworth ( 24. října 2026 08:12 )

Souhlas s Janny Homelssem 👍 hlavně za hlášku Denně ! 😨

a Ty LOPATO pod pseudonymem babcaner - doufám, že Tě za toho Vulgární gesto které pro Tebe tedy " NIC NEZNAMENÁ " případně v zahraničí( zmasakrují a možná i Zabijí/ zavraždí) !!!

budeš dobrý porozený M@GOR ! 🙁

Barbora Kovaříková ( 24. října 2026 05:08 )

Arichteva uz nehraje ? Tak aspon můžeme si přečíst, jak zuří

Barbora Kovaříková ( 24. října 2026 05:06 )

No jo jako by jejich názor znamenal něco víc než názor někoho jiného. Tomu útoku zřejmě či předcházela nějaká jiná situace v jízdě te ženy, kterou uz na videu neuvidíš ale nápadt ji takto neměl. Je treba se takovým řidičům umět vyhnout. Nechapu proč ona se včas nezamkla , času měla dost , jako by jeste čekala na to co udělá.
Nechapu ani jednoho z nich 🤦‍♀️👎

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