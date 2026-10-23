Brutální útok na maminku na D6 pobouřil i celebrity: „Co je to za hovado?!“ zuří Arichteva
Agresivní řidič na dálnici D6 nejprve vybrzdil mladou maminku, pak ji napadl pěstmi. To vše před očima její osmileté dcery. Policie zveřejnila video, které pobouřilo sociální sítě i známé osobnosti. Své rozhořčení dali najevo například Marta Jandová, Veronika Arichteva nebo Jirka Drtil ze Survivoru.
Video z dálnice D6 nahání hrůzu. Záběry agresivního řidiče, který nejprve vybrzdil mladou maminku a pak ji surově napadl, šokovaly veřejnost. Podle policie šlo o maminku, s níž byla v autě i její osmiletá dcera.
Policie uvedla, že žena v úseku se stavbou pouze dodržovala dopravní značení. Rychlost přizpůsobila omezením. Ty se měnily z padesátky na třicítku a zase zpět. Přesto se stala terčem zuřivého útoku. Agresor se ve zveřejněném videu neštítí ničeho!
Pobouřené celebrity
Sociální sítě okamžitě zaplavily rozhořčené reakce. Šílené video zvedlo ze židle i celebrity. „Je mi úplně zle, co to jako má být,“ napsala znechucená Kateřina Hocek, účastnice reality show Hell’s Kitchen. Ještě ostřeji se vyjádřila herečka Veronika Arichteva. „Co to je za hovado?! To snad není možný,“ nebrala si servítky.
Zpěvačku Martu Jandovou video nejspíš natolik šokovalo, že reagovala pouze několika udivenými smajlíky. Řidičky se zastal také Jirka Drtil, účastník letošní řady Survivoru. „Hochuu, tak u tohodle být svědkem, tak týpkovi hned skáču karate kida na zátylek!“ napsal.
Otřesená zůstala také influencerka Andula, která sama vychovává malé dítě. „Pane bože, mně se úplně zvednul žaludek,“ svěřila se. Josef Kokta okomentoval příspěvek jedním slovem, jak je u něj zvykem. „Strašný,“ napsal.
tolik můj názor na zdejší uměleckou SEBRANKU - která má dojem, že je HONORACE a to bez LEHRACE ! 👎
LOPATY !!! 😕