Oblíbená vychovatelka Eliška se nevrátila domů z družiny: Zabil ji místní podivín!?

Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Aktualizováno -
24. října 2026
14:53
Autor: Andrea Vídeňská - 
24. října 2026
11:07

Vychovatelka Eliška z Velkého Poříčí na Náchodsku se v poledne nevrátila do práce na pravidelnou směnu. Její tělo následně našli u řeky Metuje s bodnými zraněními. Policie v noci zadržela místního podivína a obvinila ho z vraždy. Hrozí mu až 20 let vězení. 

Ráno odešla do práce, aby se jako každý den starala o děti. V tu chvíli netušila, že právě odbíjí poslední hodiny jejího života. V poledne se Eliška (†61), vychovatelka školní družiny z Velkého Poříčí na Náchodsku, nevrátila do pravidelné služby. Když se jí blízcí nemohli dovolat, začali mít strach.

Ilustrační foto
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Smutný konec pátrání

Brzy se naplnily jejich nejhorší obavy. Elišku našli mrtvou na břehu řeky Metuje nedaleko domova důchodců. Vše nasvědčovalo tomu, že nešlo o nešťastnou náhodu. Podle dostupných informací měla Eliška bodná zranění. Místo, kde přišla o život, nyní připomíná improvizovaný pietní kout. Lidé tam pokládají růže k její fotografii. Pro místní obyvatele je smrt oblíbené vychovatelky obrovským šokem.

Kriminalisté po několika hodinách pátrání dopadli pachatele. „Během noci zadrželi podezřelého muže (34), následně byl obviněn,“ uvedl policejní mluvčí Martin Stránský. Místní ho podle deníku iDnes.cz označují za podivína a narkomana ze statku. Zda jeho údajné problémy s drogami souvisejí s tragickým činem, ale zatím není jasné. 

Ilustrační foto.
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Mrazivé setkání

Mezi místními koluje fotografie údajného pachatele. Jedna z obyvatelek ho prý potkala už osudného rána. Z jejích slov běhá mráz po zádech. Muž měl kapuci na hlavě, vousy a choval se podivně. „Rozhazoval rukama a my jsme si říkaly, že je to nějaký blázen, možná feťák. Nevšímaly jsme si ho. Pak jsme se otočily a on se otočil na nás. My šly dál a on zamířil na most,“ popsala žena pro CNN Prima News. Její dcera ho pak měla zahlédnout ještě před domem. Obviněnému hrozí v případě prokázání viny až dvacet let vězení. Vyšetřování pokračuje.

Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.

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Policejní ředitel MSK Tomáš Kužel informuje o nálezu mrtvého těla ve Frýdeckém lese. (2. října 2026)
Zdroj: Michal Charbulák

Témata:
drogyfeťákvychovatelkadomov důchodcůpodivínpolicievraždaokres NáchodMetujevězniceVelké Poříčízranění
Andrea Vídeňská
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Uživatel_5661015 ( 24. října 2026 19:25 )

Dat do provozu vezeni na ostrove Elba a at se tam takovi darebaci treba vzajemne sezerou.

Citronela Ananasová ( 24. října 2026 19:02 )

Jste normální?

Citronela Ananasová ( 24. října 2026 19:01 )

Žádný podivín, ale známý narkoman.

Uživatel_1244191 ( 24. října 2026 16:39 )

Svět se v *** obrací ..

Kapsa Kapsik ( 24. října 2026 16:29 )

To je ta slavná pravda a láska ..👎
Neznamena to nic neż podpora zla.
Odpuštēni má smysl,jen tehdy kdyż si ten co je vinen,uvēdomuje svuj zly čin natolik, że uż nikdy prenikdy nic zlého neudēla.Ale kolik takovych je?
Všechno jine znamená podporu zla, a má byt brutálnē trestáno, bez diskuze, težké dożivotni tresty, jinak to mużeme rovnou zabalit.

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