Oblíbená vychovatelka Eliška se nevrátila domů z družiny: Zabil ji místní podivín!?
Vychovatelka Eliška z Velkého Poříčí na Náchodsku se v poledne nevrátila do práce na pravidelnou směnu. Její tělo následně našli u řeky Metuje s bodnými zraněními. Policie v noci zadržela místního podivína a obvinila ho z vraždy. Hrozí mu až 20 let vězení.
Ráno odešla do práce, aby se jako každý den starala o děti. V tu chvíli netušila, že právě odbíjí poslední hodiny jejího života. V poledne se Eliška (†61), vychovatelka školní družiny z Velkého Poříčí na Náchodsku, nevrátila do pravidelné služby. Když se jí blízcí nemohli dovolat, začali mít strach.
Smutný konec pátrání
Brzy se naplnily jejich nejhorší obavy. Elišku našli mrtvou na břehu řeky Metuje nedaleko domova důchodců. Vše nasvědčovalo tomu, že nešlo o nešťastnou náhodu. Podle dostupných informací měla Eliška bodná zranění. Místo, kde přišla o život, nyní připomíná improvizovaný pietní kout. Lidé tam pokládají růže k její fotografii. Pro místní obyvatele je smrt oblíbené vychovatelky obrovským šokem.
Kriminalisté po několika hodinách pátrání dopadli pachatele. „Během noci zadrželi podezřelého muže (34), následně byl obviněn,“ uvedl policejní mluvčí Martin Stránský. Místní ho podle deníku iDnes.cz označují za podivína a narkomana ze statku. Zda jeho údajné problémy s drogami souvisejí s tragickým činem, ale zatím není jasné.
Mrazivé setkání
Mezi místními koluje fotografie údajného pachatele. Jedna z obyvatelek ho prý potkala už osudného rána. Z jejích slov běhá mráz po zádech. Muž měl kapuci na hlavě, vousy a choval se podivně. „Rozhazoval rukama a my jsme si říkaly, že je to nějaký blázen, možná feťák. Nevšímaly jsme si ho. Pak jsme se otočily a on se otočil na nás. My šly dál a on zamířil na most,“ popsala žena pro CNN Prima News. Její dcera ho pak měla zahlédnout ještě před domem. Obviněnému hrozí v případě prokázání viny až dvacet let vězení. Vyšetřování pokračuje.
Dat do provozu vezeni na ostrove Elba a at se tam takovi darebaci treba vzajemne sezerou.