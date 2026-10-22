Muž měl na Děčínsku uškrtit matku: Zemřel po honičce s policií

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Policie České republiky)
Autor: ČTK, Andrea Vídeňská - 
22. října 2026
15:45

Muž podezřelý z vraždy své matky a pokusu o vraždu manželky na Děčínsku zemřel v nemocnici na následky zranění, která utrpěl při nehodě na dálnici D8. Násilný trestný čin se stal v sobotu 17. října v noci v Jílovém.

Policisté kvůli úmrtí podezřelého podají návrh na zastavení stíhání, zveřejnili to ve čtvrtek odpoledne na síti X. Mrtvého člověka nelze trestně stíhat.

Muž podle dřívějších informací havaroval v neděli před 01:00 při ujíždění před policejními hlídkami s autem na dálnici D8 u Nové Vsi na Mělnicku. Narazil do nákladního automobilu. S velmi vážným zraněním ho převezli záchranáři do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Ilustrační foto.
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Pronásledovali ho kvůli násilnému trestnému činu, ke kterému došlo v sobotu v noci. Podle informací CNN Prima NEWS měl muž nejprve popíjet alkohol v hospodě. Odtud pak zamířil do domu své matky, kterou měl napadnout a uškrtit. Motivem měly být spory o dědictví a majetek. Jeho běsnění tím ale neskončilo.

Následně se měl pokusit zavraždit také svou bývalou manželku. Žena měla obrovské štěstí a brutální mlácení přežila. Podezřelý poté nasedl do auta a dal se na útěk před policií. Posléze havaroval.

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Témata:
pokus o vraždudálnicevraždaokres Děčínokres MělníkDálnice D8policezraněníJílové
Andrea Vídeňská
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Uživatel_6254120 ( 23. října 2026 20:54 )

Udělali to dobře, stejně bychom ho živili v kriminále, ale klika byla že nevzal ještě při té havarii někoho dalšího

Uživatel_6254120 ( 23. října 2026 20:52 )

Spíš si o tom nevěděla, za to může internet

Patrik Malý ( 22. října 2026 17:09 )

Opět naprostá neschopnost naší slavné Policie... Makjí tolik technických prostředků, jak to vozidlo zastavit, ale oni ho radši nahánějí až se zabije... Možná schválně...

Hana Luxova ( 22. října 2026 17:03 )

Strašnějsi dobu jsme nezažili,co se teď děje za hrůzy !!!

Termitwan Dušek ( 22. října 2026 17:01 )

Aspoň že tak

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