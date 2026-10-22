Muž měl na Děčínsku uškrtit matku: Zemřel po honičce s policií
Muž podezřelý z vraždy své matky a pokusu o vraždu manželky na Děčínsku zemřel v nemocnici na následky zranění, která utrpěl při nehodě na dálnici D8. Násilný trestný čin se stal v sobotu 17. října v noci v Jílovém.
Policisté kvůli úmrtí podezřelého podají návrh na zastavení stíhání, zveřejnili to ve čtvrtek odpoledne na síti X. Mrtvého člověka nelze trestně stíhat.
Muž podle dřívějších informací havaroval v neděli před 01:00 při ujíždění před policejními hlídkami s autem na dálnici D8 u Nové Vsi na Mělnicku. Narazil do nákladního automobilu. S velmi vážným zraněním ho převezli záchranáři do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.
Pronásledovali ho kvůli násilnému trestnému činu, ke kterému došlo v sobotu v noci. Podle informací CNN Prima NEWS měl muž nejprve popíjet alkohol v hospodě. Odtud pak zamířil do domu své matky, kterou měl napadnout a uškrtit. Motivem měly být spory o dědictví a majetek. Jeho běsnění tím ale neskončilo.
Následně se měl pokusit zavraždit také svou bývalou manželku. Žena měla obrovské štěstí a brutální mlácení přežila. Podezřelý poté nasedl do auta a dal se na útěk před policií. Posléze havaroval.
Udělali to dobře, stejně bychom ho živili v kriminále, ale klika byla že nevzal ještě při té havarii někoho dalšího