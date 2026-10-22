Agresor na D6 vybrzdil a zbil řidičku: Maminka promluvila!
Šílené video z dálnice D6 nedaleko Jesenice zveřejnila policie. Doufá, že by mohlo odradit podobně smýšlející jedince od otřesného jednání. Na záběrech je agresor, který vybrzdil mladou maminku a následně ji brutálně napadl přímo před zraky její osmileté dcerky. Nikdo ze svědků jí zřejmě nepomohl. K případu se vyjádřila i samotná řidička.
Agresivní řidič volkswagenu na dálnici D6 poblíž Jesenice nejprve řidičku za sebou vybrzdil a následně zastavil a zaútočí na ni pěstmi. Když si všiml, že osoba na sedadle spolujezdce situaci natáčí, vrhne se i po ní. Podle policie se jednalo o maminku s malou dcerkou.
„Mladá žena s osmiletou dcerou na sedadle spolujezdce projížděly stavbou, kde bylo několik dopravních značení upravujících rychlost jízdy (50, 30 a opět 50km/h). Žena nedělala nic jiného, než že všechna rychlostní doporučení respektovala a jela podle nich,“ sdělila policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Maminka promluvila
„To hodně rozčílilo člověka za mnou, který se za mě lepil. Už tam jsem se bála, aby do nás neťuknul. Troubil, blikal,“ prozradila maminka pro CNN Prima News. Na řidiče těsně před útokem stihla ukázat vulgární gesto. Když mu žena sdělila, že jeho chování natáčí palubní kamera, snažil se kamery zmocnit. Holčička, která ji měla v té době v ruce, se ale zachovala pohotově a podařilo se jí schovat kameru pod sedadlo a díky ní má tak policie celý záznam nepochopitelného chování. „Křičel na mě, fackoval mě, já jsem se samozřejmě bránila,“ dodala. O dceru, která o celém incidentu odmítá mluvit, má maminka podle svých slov strach.
„Napadneš ženu za volantem? Pokud jsi takový ubožák, že ano, tak ale počítej s následky a naším nekompromisním přístupem,“ napsali rozhořčení policisté k videu a dodali, že udělají vše proto, aby útočník skončil co nejdříve před soudem. Suchánková dodala, že muži sdělili podezření z ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, výtržnictví a krádeže ve stadiu pokusu.
Kolik jela a jak dlouho? Po dálnic. Oba se chovali nepřiměřeně.
Před námi jednou jéanzena taky jela velmi pomalu , kdo mohl ji předjel ale pak nas dojeli kamiony a byl hodne velky problem málem nas kamion diky ni sešrotoval jen tak tak jsme se dostali ze smrtícího sevření. Ona příliš pomalá jízda na dálnici je taky nebezpečná, když ostatní jedou stejnou rychlostí