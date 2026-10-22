Agresor na D6 vybrzdil a zbil řidičku: Maminka promluvila!

Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na dálnici napadl maminku
Agresor na dálnici napadl maminku
Agresor na D6 napadl maminku!
Aktualizováno -
22. října 2026
17:37
Autor: Klára Jelínková, Martin Lisičan - 
22. října 2026
12:40

Šílené video z dálnice D6 nedaleko Jesenice zveřejnila policie. Doufá, že by mohlo odradit podobně smýšlející jedince od otřesného jednání. Na záběrech je agresor, který vybrzdil mladou maminku a následně ji brutálně napadl přímo před zraky její osmileté dcerky. Nikdo ze svědků jí zřejmě nepomohl. K případu se vyjádřila i samotná řidička.

Agresivní řidič volkswagenu na dálnici D6 poblíž Jesenice nejprve řidičku za sebou vybrzdil a následně zastavil a zaútočí na ni pěstmi. Když si všiml, že osoba na sedadle spolujezdce situaci natáčí, vrhne se i po ní. Podle policie se jednalo o maminku s malou dcerkou.

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Řidič na dálnici vybrzdil maminku, pak ji brutálně napadl
Zdroj: Policie ČR

„Mladá žena s osmiletou dcerou na sedadle spolujezdce projížděly stavbou, kde bylo několik dopravních značení upravujících rychlost jízdy (50, 30 a opět 50km/h). Žena nedělala nic jiného, než že všechna rychlostní doporučení respektovala a jela podle nich,“ sdělila policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Maminka promluvila

„To hodně rozčílilo člověka za mnou, který se za mě lepil. Už tam jsem se bála, aby do nás neťuknul. Troubil, blikal,“ prozradila maminka pro CNN Prima News. Na řidiče těsně před útokem stihla ukázat vulgární gesto. Když mu žena sdělila, že jeho chování natáčí palubní kamera, snažil se kamery zmocnit. Holčička, která ji měla v té době v ruce, se ale zachovala pohotově a podařilo se jí schovat kameru pod sedadlo a díky ní má tak policie celý záznam nepochopitelného chování. „Křičel na mě, fackoval mě, já jsem se samozřejmě bránila,“ dodala. O dceru, která o celém incidentu odmítá mluvit, má maminka podle svých slov strach.

„Napadneš ženu za volantem? Pokud jsi takový ubožák, že ano, tak ale počítej s následky a naším nekompromisním přístupem,“ napsali rozhořčení policisté k videu a dodali, že udělají vše proto, aby útočník skončil co nejdříve před soudem. Suchánková dodala, že muži sdělili podezření z ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, výtržnictví a krádeže ve stadiu pokusu.

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Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na D6 napadl maminku!
Agresor na dálnici napadl maminku
Agresor na dálnici napadl maminku
Agresor na D6 napadl maminku!

Témata:
policieVolkswagenDálnice D6videokameraJesenice
Klára Jelínková
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Barbora Kovaříková ( 24. října 2026 11:05 )

Kolik jela a jak dlouho? Po dálnic. Oba se chovali nepřiměřeně.
Před námi jednou jéanzena taky jela velmi pomalu , kdo mohl ji předjel ale pak nas dojeli kamiony a byl hodne velky problem málem nas kamion diky ni sešrotoval jen tak tak jsme se dostali ze smrtícího sevření. Ona příliš pomalá jízda na dálnici je taky nebezpečná, když ostatní jedou stejnou rychlostí

Barbora Kovaříková ( 24. října 2026 11:02 )

No ale ta vaše maminka asi musela udělat něco co ho donutilo zastavit, bezdůvodně to určitě nebylo a ještě si ho stihla natáčet. Mela se zamknout objet ho jet dál.

Uživatel_6290488 ( 23. října 2026 11:25 )

Zkrátka dement,asi nemá nervy v pořádku,zakázat řízení a doporučit návštěvy psychiatra. Bohužel je to na silnicích pořád horší. Co třeba nový zákon a je vyřešeno.

cesky obcan ( 23. října 2026 09:46 )

Přesně!
Bohatí lidé jsou ZLO dnešní doby!!!

pea.p ( 23. října 2026 09:05 )

Taky jsme se setkali s podobným dobytkem, co nás málem smetl v křižovatce a pak na nás sprostě řval a urážel, že on je na hlavní. Měla sem nutkání vylézt a říct, že i pro zakomplexovaný chudáky platí červená na semaforu. Bohužel nevíte co od takových můžete čekat.
Doufám, že tento agresor půjde na pár let do chládku, dostane zákaz řízení a projde psych.vyšetřením. Toto nemá na silnici co dělat. Je toho čím dál víc.

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