Patríciu s dcerou (†4) smetla řidička BMW: Slzy nad zlatou rakví! Rodina zuří
Smrt mladé maminky a její dcery loni otřásla Slovenskem. Obě zahynuly po srážce s autem. Řidička BMW Aurélia B. nyní vyslechla trest dvou let vězení a osmiletého zákazu řízení. Pozůstalí považují rozsudek za příliš mírný a doufají, že soud ženě trest zpřísní.
Rodina se s bolestnou ztrátou stále nedokáže vyrovnat. Paťka s malou Aishou zemřely loni 5. července při dopravní nehodě ve Spišských Vlachách. Matku s dcerkou při přecházení silnice srazilo projíždějící BMW. Mladá maminka zemřela na místě, její dcerka podlehla vážným zraněním během převozu vrtulníkem do nemocnice.
Případ se nyní dostal před soud. Okresní soud ve Spišské Nové Vsi uznal 13. října řidičku BMW Aurélii B. vinnou z usmrcení a poslal ji na dva roky za mříže. Současně jí zakázal na osm let řídit motorová vozidla. Rozsudek zatím není pravomocný.
Dva roky za dva životy
Jak uvedl deník Plus JEDEN DEŇ, Patríciu uložili do zlaté rakve, dceru do bílé. Hrob nechali obložit mramorem. Při posledním rozloučení nechyběly ani limuzíny.
Jejich společný hrob rodina pravidelně navštěvuje. „Chodíme sem denně. V duchu si s nimi povídáme a modlíme se,“ svěřila se slovenskému deníku Nový čas zdrcená matka zesnulé ženy Terézia (52). Společně se synem Jozefem (32), bratrem zesnulé, se zúčastnila také soudního jednání. Výše uloženého trestu ji však hluboce zklamala.
Podle Terézie řidička dokonce žádala podmíněný trest. Rodinu navíc rozhořčilo, že její advokát zpochybňoval náklady na pohřeb. Rodina chtěla mamince a její malé dcerce zajistit důstojné poslední rozloučení. Místo omluvy se však dočkala výhrad k pohřebním výdajům. Dvouletý trest proto nepovažuje za spravedlivý.
Další nehoda?
Bratr Jozef kritizuje také postup policie. Při soudním jednání mělo zaznít, že řidičce po smrtelné nehodě nebyl odebrán řidičský průkaz. O ten měla přijít až poté, co způsobila další dopravní nehodu.
Zda tomu tak skutečně bylo, ale policie nepotvrdila ani nevyvrátila. Košická krajská policejní mluvčí Jana Illésová pouze uvedla, že policie není oprávněna poskytovat další informace.
Rozsudek není konečný
Obžalovaná se přímo při jednání odvolala proti výši trestu. Případem se bude zabývat Krajský soud v Košicích.
Rodina teď doufá, že soud řidičce trest zpřísní. S tím, že za smrt milované Paťky a malé Aishy má strávit za mřížemi dva roky, se jejich nejbližší nedokážou smířit.