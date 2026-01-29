Osm zraněných na Děčínsku: Hasiči bourali cestou k nehodě dodávky

Autor: ČTK - 
29. ledna 2026
22:46

Sedm hasičů se ve čtvrtek večer lehce zranilo při cestě k havarované dodávce v Jílovém na Děčínsku. Hasičské vozidlo se v hustém sněžení převrátilo na bok, lehce zraněný je také řidič dodávky, která skončila na střeše.

Dodávka se v části Jílového Sněžník převrátila na střechu před 17:30. K nehodě vyjely dvě jednotky hasičů. „Vlivem hustého sněžení havarovala cisterna sboru dobrovolných hasičů obce Jílové. Zdravotnická záchranná služba odvezla na vyšetření osm lehce zraněných osob - sedm hasičů a řidiče dodávky. Nikdo ze zraněných není v ohrožení života,“ uvedli hasiči.

V některých částech Česka ve čtvrtek sněží. Vlivem počasí se staly desítky nehod, některé z nich zablokovaly dálnice. Dva lidé zemřeli dnes ráno při srážce nákladního auta a dodávky na dálnici D1 v Brně.

nehodazraněníhasičicisternadodávkaústecký krajsněžníkBrnoČeskoDálnice D1okres DěčínstřechaJílovésníh
