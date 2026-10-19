Vražda matky na Děčínsku! Podezřelý havaroval na D8
Násilný trestný čin na Děčínsku ze sobotní noci kriminalisté vyšetřují jako vraždu a pokus o vraždu. Podezřelý muž (52) podle policie zavraždil svou matku a následně se pokusil zavraždit také svou manželku. Muž je nyní ve vážném stavu v nemocnici v Praze, kam byl převezen po havárii na dálnici D8. Informovala o tom krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová na webu.
Muž havaroval v neděli před 01:00 při ujíždění před policejními hlídkami s autem na dálnici D8 u Nové Vsi na Mělnicku. Narazil do nákladního automobilu. S velmi vážným zraněním ho převezli záchranáři do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.
Kriminalisté podle mluvčí nadále prověřují veškeré okolnosti případu i následné dopravní nehody.
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