Čech Jirka zmizel v Egyptě: Zdrcená slova příbuzné! Šlo o zločin?

V letovisku Marsa Alam zmizel český turista.
V letovisku Marsa Alam zmizel český turista.
V letovisku Marsa Alam zmizel český turista.
V letovisku Marsa Alam zmizel český turista.
Pláž v Marsa Matrouh
Autor: Martin Lisičan, Kamil Morávek, Richard Selix - 
19. října 2026
10:09

Jsou to už téměř čtyři měsíce, co během rodinné dovolené v Egyptě beze stopy zmizel Jiří Kovář z Přerova. Pod jedním z lehátek na pláži se našly jen jeho osobní věci. K případu se vyjádřila jedna z blízkých. 

Čech Jiří zmizel v noci na 23. června z hotelu Jaz Grand v egyptském letovisku Marsa Alam. Při odchodu na sobě měl černé tričko, světle zelené kraťasy a modré pantofle. O situaci napsala na facebooku i dcera Nikola. „S maminkou šli společně spát, ale když se maminka kolem 24:00-0:30 probudila, tatínek vedle ní nebyl,“ popsala. Na pokoji si nechal všechny osobní věci kromě telefonu, který je však nedostupný. „Alkohol nepil, ale pár dnů byl velmi skleslý až depresivní, proto máme o něj velké obavy,“ napsala.

Příbuzná promluvila

K případu se po čtyřech měsících vyjádřila také jedna z příbuzných. Jiřího zná už od svých čtyř let. „Jirka je pro mě jako starší brácha. Já už to nezvládám. Tolik si přeji, aby se objevil. Nebo aspoň kdyby se našlo tělo… Abychom se jako rodina mohli rozloučit,“ sdílel její slova reportér Michal Janotka na sociálních sítích. 

Manželka s dcerou jsou podle blízké na dně. Rodina se navíc musí vyrovnávat s nenávistnými komentáři. Z tohoto důvodu údajně rodina o medializaci příliš nestojí. Příbuzná se ale rozhodla promluvit. „Já už mlčet nechci, protože to, co se stalo v Egyptě je zločin. Jirku nenechám jen tak zmizet,“ uvedla. Rodina se obává, že se Jiří stal obětí trestného činu. 

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Další verze

Jak v srpnu uvedl egyptský právník Keroles Ezzat Bashier, dosavadní průběh vyšetřování směřuje k závěru, že Jiří utonul. „Dosavadní indicie a předběžné výsledky vyšetřování, podpořené kamerovými záznamy a ohledáním místa, ukazují na tragické utonutí v důsledku nočního koupání s tím, že tělo pravděpodobně uvízlo v jedné z hlubokých skalních dutin,“ uvedl podle TN.cz. Rodina takový průběh událostí odmítá. Podle Jirkovy dcery se Čech osudnou noc koupat nešel.

Komplikovanému případu nepomáhá ani skutečnost, že podle rodiny mají existovat kamerové záběry, kde se otec vrací zpět směrem k hotelu. To zase popírá egyptská policie. Neméně zarážející je to, že se měl podle blízkých v blízkosti Čecha pohybovat neznámý muž. 

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Případ je i nadále obestřen tajemstvím. Tělo se dosud nenašlo a české úřady o případu dále informovat nechtějí. Kauzu v současné době řeší především zmíněný egyptský právník.

V letovisku Marsa Alam zmizel český turista.
V letovisku Marsa Alam zmizel český turista.
V letovisku Marsa Alam zmizel český turista.
V letovisku Marsa Alam zmizel český turista.
Pláž v Marsa Matrouh

Témata:
FacebookrodinaEgyptPřerovplážJiří KovářMarsa Alam
Martin Lisičan
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