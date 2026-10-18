Pátrání po dívence (11): Zmizela na stejném místě, kde zemřel Fabian (†8)!

Německá policie pátrala po jedenáctileté dívce, akce dopadla dobře.
Německá policie pátrala po jedenáctileté dívce, akce dopadla dobře.  (Autor: Policie Rostock)
Autor: Kamil Morávek - 
18. října 2026
12:02

Policie v německém městě Güstrow řešila další případ zahrnující malé dítě. Po loňské smrti Fabianka se na začátku října ve městě pátralo po teprve jedenáctileté dívce. Pohřešovaná byla více než týden, v sobotu se ji však naštěstí podařilo vypátrat.

Teprve jedenáctiletá dívka zmizela v německém městě Güstrow 5. října. Po předchozím případě smrti Fabianka (†8) se policie do pátrání vložila s ohromnou vervou. V sobotu večer oznámili radostné zprávy. „Dívku jsme našli, je v pořádku a v bezpečí,“ oznámili policisté podle deníku Bild.

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Důvodem pátrání bylo rozhodnutí soudu o jejím umístění do ústavní péče. V moment, kdy měla nastoupit, po ní však nebylo ani stopy. „Neměli jsme tušení, kde se nacházela. Zatím není jisté, jestli došlo k nějakému zločinu,“ popsali policisté. Jestli jsou do případu zapleteni i rodiče dívenky, není zatím jasné.

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Hromadná SMS pomohla najít pohřešovanou dívku.
Zdroj: Policie ČR

Témata:
pátránípohřešovaná dívkaNěmeckopolicieGüstrow
Kamil Morávek
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