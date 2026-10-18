Pátrání po dívence (11): Zmizela na stejném místě, kde zemřel Fabian (†8)!
Policie v německém městě Güstrow řešila další případ zahrnující malé dítě. Po loňské smrti Fabianka se na začátku října ve městě pátralo po teprve jedenáctileté dívce. Pohřešovaná byla více než týden, v sobotu se ji však naštěstí podařilo vypátrat.
Teprve jedenáctiletá dívka zmizela v německém městě Güstrow 5. října. Po předchozím případě smrti Fabianka (†8) se policie do pátrání vložila s ohromnou vervou. V sobotu večer oznámili radostné zprávy. „Dívku jsme našli, je v pořádku a v bezpečí,“ oznámili policisté podle deníku Bild.
Důvodem pátrání bylo rozhodnutí soudu o jejím umístění do ústavní péče. V moment, kdy měla nastoupit, po ní však nebylo ani stopy. „Neměli jsme tušení, kde se nacházela. Zatím není jisté, jestli došlo k nějakému zločinu,“ popsali policisté. Jestli jsou do případu zapleteni i rodiče dívenky, není zatím jasné.
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