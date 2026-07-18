Tragická smrt miminka na Klatovsku: Případ vyšetřuje policie

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Blesk: Václav Burian)
Autor: ČTK - 
18. července 2026
11:15

Policie vyšetřuje úmrtí sedmiměsíčního chlapečka z Klatovska. Záchranářům se ho podařilo po prvním kolapsu oživit a vrtulníkem přepravit do pražské nemocnice Motol, tam ale znovu zkolaboval a zemřel. Kriminalisté případ prověřují pro podezření z usmrcení z nedbalosti, příčinu smrti má objasnit soudní pitva.

Policie vyšetřuje úmrtí sedmiměsíčního kojence z Klatovska. Má podezření na usmrcení z nedbalosti, zahájila proto úkony trestního řízení. Nařízená byla soudní pitva. Serveru Novinky.cz to řekl policejní mluvčí Michal Schön.

Záchranáři k chlapečkovi dorazili, když už byl v bezvědomí a nedýchal. Podařilo se jim ho ještě resuscitovat a následně ho ve vážném stavu letecky transportovali do nemocnice v pražském Motole, kde znovu zkolaboval. Lékařům se ho už oživit nepodařilo.

Jako příčinu smrti uvádějí Novinky s odkazem na svůj zdroj udušení. Oficiálně ale příčina známá není. „Je nařízena soudní pitva. S ohledem na to, že případ je ve fázi prověřování a figuruje v něm dítě, není možné k němu prozatím sdělit žádné bližší informace,“ dodal mluvčí.

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Opilá matka na schodech bytovky praštila miminkem o zábradlí, pak vykopla dveře!
Zdroj: Sociální sítě

Témata:
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