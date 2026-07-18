Drama v centru Hradce: O život dítěte bojovali strážníci i náhodná kolemjdoucí
Dítě na náměstí v Hradci Králové náhle zkolabovalo přímo před hlídkou městské policie. Strážníci okamžitě zahájili první pomoc, do níž se zapojila také zdravotní sestra procházející kolem.
Dramatický zásah mají za sebou strážníci Městské policie Hradec Králové. Při kontrole Riegrova náměstí byli svědky náhlého kolapsu dítěte.
„Strážníci okamžitě přispěchali na pomoc a zahájili nezbytné úkony směřující k záchraně jeho života a ochraně zdraví,“ uvedla městská policie na facebooku.
Jeden ze strážníků poskytoval dítěti první pomoc, zatímco jeho kolega přivolal zdravotnickou záchrannou službu. Do příjezdu sanitky postupovali podle pokynů operátorky tísňové linky a průběžně kontrolovali zdravotní stav malého pacienta.
Do záchrany se zapojila také zdravotní sestra, která šla náhodou kolem. Bez váhání přispěchala na pomoc a společně se strážníky pečovala o dítě až do příjezdu záchranářů. „Za její rychlou reakci a ochotu patří velké poděkování,“ ocenili policisté.
Po příjezdu si dítě převzali zdravotníci a převezli ho do nemocnice. Strážníci mezitím zůstali s jeho rodiči. Ti byli vzhledem k dramatickému průběhu události ve značném psychickém rozrušení.
Zdravotní stav dítěte ani příčinu kolapsu městská policie nezveřejnila.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.