Tragédie na vyhlídce v Německu: Tři mrtví po pádu z rozhledny
Ve středoněmeckém pohoří Harz ve středu 16. července po pádu z vyhlídkové věže Harzturm, která je s 65 metry považována za nejvyšší německou rozhlednu ze dřeva a oceli, zemřeli dva dospělí a dítě. Případ má podle policie sebevražedné pozadí, napsala agentura DPA.
„První záchranáři na místě zjistili dvě mužské osoby a jednu ženskou osobu se smrtelnými zraněními,“ uvedla policie. Ta další okolnosti případu nesdělila.
Tragédie se stala pozdě odpoledne v Torfhausu, který je částí horského městečka Altenau nedaleko nejvyšší severoněmecké hory Brocken. Torfhaus je nejvýše položenou obývanou osadou v Dolním Sasku.
Vyhlídková věž Harzturm, která je v provozu od konce roku 2023, je místní turistickou atrakcí. Ve výšce 45 metrů nabízí takzvaný skywalk, což je plošina s prosklenou podlahou, a 110 metrů dlouhou klouzačku po obvodu věže. K rozhledně patří i budova s restaurací a prodejna suvenýrů.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.