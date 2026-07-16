Tragédie na vyhlídce v Německu: Tři mrtví po pádu z rozhledny

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz - ilustrace)
Autor: ČTK - 
16. července 2026
22:35

Ve středoněmeckém pohoří Harz ve středu 16. července po pádu z vyhlídkové věže Harzturm, která je s 65 metry považována za nejvyšší německou rozhlednu ze dřeva a oceli, zemřeli dva dospělí a dítě. Případ má podle policie sebevražedné pozadí, napsala agentura DPA.

„První záchranáři na místě zjistili dvě mužské osoby a jednu ženskou osobu se smrtelnými zraněními,“ uvedla policie. Ta další okolnosti případu nesdělila.

Tragédie se stala pozdě odpoledne v Torfhausu, který je částí horského městečka Altenau nedaleko nejvyšší severoněmecké hory Brocken. Torfhaus je nejvýše položenou obývanou osadou v Dolním Sasku.

Vyhlídková věž Harzturm, která je v provozu od konce roku 2023, je místní turistickou atrakcí. Ve výšce 45 metrů nabízí takzvaný skywalk, což je plošina s prosklenou podlahou, a 110 metrů dlouhou klouzačku po obvodu věže. K rozhledně patří i budova s restaurací a prodejna suvenýrů.

 

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