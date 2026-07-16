Češka ujížděla policii až do Rakouska: Spolujezdec zmizel v polích
Rakouská policie zastavila v Horních Rakousech auto s dvojicí Čechů, kteří ujížděli z Česka před českou policií. Zatímco 28letou českou řidičku rakouská policie zadržela, 44letý Čech cestující jako spolujezdec uprchl do polí a policisté ho ani s pomocí psů a vrtulníku nedokázali dopadnout. Informoval o tom list Kurier.
Incident se stal v neděli pozdě večer. Řidička osobního vozu odmítla v Novosedlech na Moravě zastavit a před českými policisty ujela do Rakouska. Zde ji ale v nedaleké pohraniční obci Wildendürnbach zastavila rakouská hlídka. Spolujezdec následně ihned utekl.
Ve voze policie nalezla 220 gramů marihuany a také vybavení k vloupáním.
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