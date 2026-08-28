Letadlo se zřítilo do jezera: Studentku a instruktora našli v hloubce 160 metrů

Letadlo se zřítilo do jezera. Vrak se dvěma lidmi našli 160 metrů pod hladinou.
Letadlo se zřítilo do jezera. Vrak se dvěma lidmi našli 160 metrů pod hladinou.
Letadlo se zřítilo do jezera. Vrak se dvěma lidmi našli 160 metrů pod hladinou.
Letadlo se zřítilo do jezera. Vrak se dvěma lidmi našli 160 metrů pod hladinou.
Letadlo se zřítilo do jezera. Vrak se dvěma lidmi našli 160 metrů pod hladinou.
Autor: Štěpánka Grofová - 
28. srpna 2026
10:35

Obrovský zásah zaměstnal ve středu rakouské záchranné složky u jezera Attersee. Malé dvoumístné letadlo se před zraky svědků zřítilo do vody a během okamžiku zmizelo pod hladinou. Vrak leží v hloubce kolem 160 metrů. Policie později potvrdila, že uvnitř našli dva mladé Němce ve věku 19 a 24 let.

K nehodě došlo ve středu 26. srpna u obce Steinbach am Attersee v Horním Rakousku. Svědci sledovali malé letadlo, jež se zřítilo do jezera asi 300 metrů od břehu. Na místo vyrazili hasiči, vodní záchranáři, policisté i zdravotníci.

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Na hladině zůstal jen benzín

Po příjezdu záchranářů už po letadle nebylo ani stopy. „Letadlo se zřejmě okamžitě potopilo. Když jsme dorazili a projížděli místo na hasičských člunech, viděli jsme na hladině už jen palivo,“ popsal velitel zásahu Thomas Gaigg ve zprávě hasičského velitelství Vöcklabruck.

Čluny začaly oblast prohledávat, stroj však nebyl z hladiny vidět. Pátrání komplikovala především mimořádná hloubka jezera. V místě pádu je dno zhruba 140 až 160 metrů. Běžní potápěči se proto k vraku dostat nemohli.

Do hlubin poslali roboty

Záchranáři nasadili sonar a dálkově ovládané podvodní roboty vybavené kamerami. Ještě ve středu večer se podařilo vrak lokalizovat. Podle pozdějšího měření leží přibližně 163 metrů pod hladinou.

Policie později zveřejnila také informace o lidech na palubě. Šlo zřejmě o dva německé občany ve věku 19 a 24 let. Kamera podvodního robota obě osoby zachytila uvnitř vraku. Podle rakouské stanice ORF byla na let přihlášena studentka pilotního výcviku a letecký instruktor.

Letadlo startovalo v Salcburku

Dvoumístný stroj před nehodou odstartoval v Salcburku. Podle svědků začal nad jezerem rychle ztrácet výšku a ve spirále zamířil k vodě. Okolnosti pádu vyšetřuje kriminální policie společně s rakouským úřadem pro vyšetřování bezpečnostních událostí.

Palivo zachytávali z hladiny

Hasiči mezitím řešili také palivo uniklé po pádu stroje. Na hladině rozmístili norné stěny a použili absorpční materiál. Oblast kontrolovali i pomocí dronů.

Do rozsáhlého zásahu se během středy zapojilo celkem 110 lidí. Hasiči nyní připravují vyzvednutí letadla. Kvůli počasí se s vytažením počítá nejdříve v sobotu.

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Letadlo se zřítilo do jezera. Vrak se dvěma lidmi našli 160 metrů pod hladinou.
Letadlo se zřítilo do jezera. Vrak se dvěma lidmi našli 160 metrů pod hladinou.
Letadlo se zřítilo do jezera. Vrak se dvěma lidmi našli 160 metrů pod hladinou.
Letadlo se zřítilo do jezera. Vrak se dvěma lidmi našli 160 metrů pod hladinou.
Letadlo se zřítilo do jezera. Vrak se dvěma lidmi našli 160 metrů pod hladinou.

Témata:
studentkainstruktorpád letadlapolicieNěmeckojezeroHorní RakousyrobotNěmcinehodaSalcburkAtterské jezeroSteinbach am Attersee
Štěpánka Grofová
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