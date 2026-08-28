Letadlo se zřítilo do jezera: Studentku a instruktora našli v hloubce 160 metrů
Obrovský zásah zaměstnal ve středu rakouské záchranné složky u jezera Attersee. Malé dvoumístné letadlo se před zraky svědků zřítilo do vody a během okamžiku zmizelo pod hladinou. Vrak leží v hloubce kolem 160 metrů. Policie později potvrdila, že uvnitř našli dva mladé Němce ve věku 19 a 24 let.
K nehodě došlo ve středu 26. srpna u obce Steinbach am Attersee v Horním Rakousku. Svědci sledovali malé letadlo, jež se zřítilo do jezera asi 300 metrů od břehu. Na místo vyrazili hasiči, vodní záchranáři, policisté i zdravotníci.
Na hladině zůstal jen benzín
Po příjezdu záchranářů už po letadle nebylo ani stopy. „Letadlo se zřejmě okamžitě potopilo. Když jsme dorazili a projížděli místo na hasičských člunech, viděli jsme na hladině už jen palivo,“ popsal velitel zásahu Thomas Gaigg ve zprávě hasičského velitelství Vöcklabruck.
Čluny začaly oblast prohledávat, stroj však nebyl z hladiny vidět. Pátrání komplikovala především mimořádná hloubka jezera. V místě pádu je dno zhruba 140 až 160 metrů. Běžní potápěči se proto k vraku dostat nemohli.
Do hlubin poslali roboty
Záchranáři nasadili sonar a dálkově ovládané podvodní roboty vybavené kamerami. Ještě ve středu večer se podařilo vrak lokalizovat. Podle pozdějšího měření leží přibližně 163 metrů pod hladinou.
Policie později zveřejnila také informace o lidech na palubě. Šlo zřejmě o dva německé občany ve věku 19 a 24 let. Kamera podvodního robota obě osoby zachytila uvnitř vraku. Podle rakouské stanice ORF byla na let přihlášena studentka pilotního výcviku a letecký instruktor.
Letadlo startovalo v Salcburku
Dvoumístný stroj před nehodou odstartoval v Salcburku. Podle svědků začal nad jezerem rychle ztrácet výšku a ve spirále zamířil k vodě. Okolnosti pádu vyšetřuje kriminální policie společně s rakouským úřadem pro vyšetřování bezpečnostních událostí.
Palivo zachytávali z hladiny
Hasiči mezitím řešili také palivo uniklé po pádu stroje. Na hladině rozmístili norné stěny a použili absorpční materiál. Oblast kontrolovali i pomocí dronů.
Do rozsáhlého zásahu se během středy zapojilo celkem 110 lidí. Hasiči nyní připravují vyzvednutí letadla. Kvůli počasí se s vytažením počítá nejdříve v sobotu.
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