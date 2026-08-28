Chlapeček (1) vypadl z okna: Zoufalá máma skočila za ním!
Obrovský šok zažila ve čtvrtek ráno rodina v německém Dortmundu. Teprve osmnáctiměsíční chlapeček se nepozorovaně dostal na okenní parapet v prvním patře a zřítil se na chodník. Když jeho maminka zjistila, co se stalo, v panice vyskočila z okna za ním. Dítě utrpělo vážná zranění.
K neštěstí došlo ve čtvrtek 27. srpna dopoledne v dortmundské čtvrti Nordstadt. Chlapečkovi se podle policie podařilo bez povšimnutí dostat na parapet okna v prvním patře bytového domu. Následoval pád na chodník před domem. Dítě zřejmě protrhlo síť proti hmyzu.
Maminka skočila za synem
Jakmile si maminka všimla, co se stalo, zachvátila ji panika. Z okna vyskočila za svým malým synem a rovněž dopadla na chodník před domem.
Žena měla obrovské štěstí a utrpěla pouze lehká zranění. Mnohem hůře na tom bylo její dítě. Záchranáři ho ošetřili přímo na místě a následně oba převezli do nemocnice. Chlapec utrpěl vážná poranění, podle dostupných informací ale není v ohrožení života.
Před domem se sešla rodina
Událost vyvolala v ulici značný rozruch. Před domem se shromáždili rozrušení příbuzní i přihlížející lidé. Na místo proto dorazilo větší množství policistů, aby záchranáři a hasiči měli dostatek prostoru pro práci. Policie ulici na čas uzavřela.
Příbuzným se věnovali také členové krizové intervence. Policejní mluvčí popsal situaci pro server RUHR24 jako „velmi emotivní“. Zásah skončil krátce před půl jedenáctou dopoledne.
Policie považuje pád chlapečka za nehodu. Stále však zůstává otázkou, jak se tak malé dítě dokázalo nepozorovaně dostat až na okenní parapet.
Bohužel, to se může stát. Ať je dítě v pořádku. Nešťastné matce přeji, aby to byla poslední smůla, co jí potká.