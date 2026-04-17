Zátah v ilegálním nevěstinci: Obnaženou prostitutku policie chytala za oknem
Policejní zásah v ruském Novgorodu překvapil prostitutku takovým způsobem, že se před zákonem snažila schovat na římse za oknem. Komické snímky zaplavily sociální sítě. Ženu za ruce drží dva policisté, kteří se ji snaží dostat zpět dovnitř.
Ruská policie v rámci programu s cílem vymýtit prostituci v Rusku, udělala zátah na nevěstinec v ruském městě Novgorod. Jedna z pracovnic se vylekala takovým způsobem, že se před zasahujícími policisty snažila schovat za oknem.
Kolemjdoucí spoře oděnou ženu visící na římse zbystřil a okamžitě si komický moment zaznamenal. Ze snímků je očividné, že se ženě zpět dovnitř k policistům moc nechtělo a ve výšce čtyř a půl metrů s nimi bojovala ze všech sil. Dva muži ji ale drželi za ruce a snaha o útěk byla marná. Prostitutku nakonec siláci vytáhli.
V razii důstojníci zadrželi nejméně šest žen. Podle serveru The Sun po zásahu místo řádně zabezpečili a uzavřeli. V Rusku je organizace prostituce trestný čin, provozování je hodnoceno o něco mírněji, stále je ale nelegální. Nejvíce se poskytování sexuálních služeb za peníze v poslední době objevuje v blízkosti válečných zón.
