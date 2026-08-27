Vlak v Jablonci smetl auto: Ženy jsou těžce zraněné

Po srážce osobního auta s vlakem v Jablonci nad Nisou utrpěly dvě ženy zranění.
Po srážce osobního auta s vlakem v Jablonci nad Nisou utrpěly dvě ženy zranění.
Po srážce osobního auta s vlakem v Jablonci nad Nisou utrpěly dvě ženy zranění.
Po srážce osobního auta s vlakem v Jablonci nad Nisou utrpěly dvě ženy zranění.
Po srážce osobního auta s vlakem v Jablonci nad Nisou utrpěly dvě ženy zranění.
Aktualizováno -
27. srpna 2026
15:34
Autor: ČTK - 
27. srpna 2026
15:25

V Jablonci nad Nisou se ve čtvrtek odpoledne střetl osobní vlak s osobním autem. Těžké zranění při něm utrpěly dvě ženy, které cestovaly ve vozidle. Krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev řekl, že obě přepravili na traumacentrum nemocnice v Liberci.

„Jednu letecky a druhou pozemní posádkou,“ dodal Georgiev. Kvůli nehodě je provoz na železniční trati z Jablonce do Smržovky přerušený a místo vlaků jezdí náhradní autobusy. České dráhy odhadují, že omezení potrvá do 16:30.

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Nehoda se stala v Jablonci zhruba ve 13:30 na železničním přejezdu v Revoluční ulici. „Podle svědků vozidlo projíždělo od centra města, když do něj v kolejišti zprava najel vlak,“ uvedla regionální mluvčí policie Ivana Baláková. Okolnosti nehody policisté nadále na místě vyšetřují. Podle mluvčí jde o železniční přejezd bez závor, kde na příjezd vlaků upozorňuje světelná a zvuková signalizace.

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Zdroj: Policie ČR

Po srážce osobního auta s vlakem v Jablonci nad Nisou utrpěly dvě ženy zranění.
Po srážce osobního auta s vlakem v Jablonci nad Nisou utrpěly dvě ženy zranění.
Po srážce osobního auta s vlakem v Jablonci nad Nisou utrpěly dvě ženy zranění.
Po srážce osobního auta s vlakem v Jablonci nad Nisou utrpěly dvě ženy zranění.
Po srážce osobního auta s vlakem v Jablonci nad Nisou utrpěly dvě ženy zranění.

Témata:
nehodavlakČeské dráhyzdravotnická záchranná službaautomobilosobní vlakKrajská nemocnice LiberecSmržovkazraněníJablonec nad Nisou
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