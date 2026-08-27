Ve Francii najelo auto do davu: Jeden mrtvý, deset zraněných!

Řidič ve francouzském Caen najel do chodců
Řidič ve francouzském Caen najel do chodců
Řidič ve francouzském Caen najel do chodců
Řidič ve francouzském Caen najel do chodců
Řidič ve francouzském Caen najel do chodců
Autor: ČTK - 
27. srpna 2026
08:44

Ve francouzském městě Caen auto ve středu večer zřejmě úmyslně najelo do skupiny chodců, uvedla agentura Reuters s odkazem na místní úřady. Jeden člověk zemřel a dalších deset osob je zraněno, z toho sedm lidí je v kritickém stavu. 

Podezřelý řidič, muž narozený v Rusku, byl později zatčen. Úřady incident prozatím nevyšetřují jako terorismus.

„Situace je vážná, máme jednoho mrtvého, sedm lidí v kritickém stavu a tři ve vážném, ale nikoliv kritickém stavu,“ sdělil novinářům prefekt departementu Calvados David Clavière. Podle policejního zdroje agentury AFP incidentu předcházela rvačka.

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Auto ve francouzském Caen najelo do skupiny chodců
Zdroj: TikTok

Podezřelý, 26letý muž narozený v Rusku, nebyl známý francouzským zpravodajským službám, avšak policie o něm měla záznamy kvůli dopravním přestupkům, uvedl Clavière. Podle zástupce prokurátora zahájila policie vyšetřování kvůli podezření z vraždy a těžkého ublížení na zdraví. „Prozatím se nejedná o teroristický motiv, ale vyšetřování teprve začíná,“ dodal zástupce.

Podezřelý muž poté, co vjel do davu, z místa uprchl. Zatčen byl později zhruba 20 kilometrů od místa události. Podle zdrojů AFP byly zřejmě všechny oběti muži ve věku od 17 do 40 let.

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Řidič ve francouzském Caen najel do chodců
Řidič ve francouzském Caen najel do chodců
Řidič ve francouzském Caen najel do chodců
Řidič ve francouzském Caen najel do chodců
Řidič ve francouzském Caen najel do chodců

Témata:
autozraněníautomobilúřadyRuskoFrancieKritický stavCaenCalvados
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