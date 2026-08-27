Ve Francii najelo auto do davu: Jeden mrtvý, deset zraněných!
Ve francouzském městě Caen auto ve středu večer zřejmě úmyslně najelo do skupiny chodců, uvedla agentura Reuters s odkazem na místní úřady. Jeden člověk zemřel a dalších deset osob je zraněno, z toho sedm lidí je v kritickém stavu.
Podezřelý řidič, muž narozený v Rusku, byl později zatčen. Úřady incident prozatím nevyšetřují jako terorismus.
„Situace je vážná, máme jednoho mrtvého, sedm lidí v kritickém stavu a tři ve vážném, ale nikoliv kritickém stavu,“ sdělil novinářům prefekt departementu Calvados David Clavière. Podle policejního zdroje agentury AFP incidentu předcházela rvačka.
Podezřelý, 26letý muž narozený v Rusku, nebyl známý francouzským zpravodajským službám, avšak policie o něm měla záznamy kvůli dopravním přestupkům, uvedl Clavière. Podle zástupce prokurátora zahájila policie vyšetřování kvůli podezření z vraždy a těžkého ublížení na zdraví. „Prozatím se nejedná o teroristický motiv, ale vyšetřování teprve začíná,“ dodal zástupce.
Podezřelý muž poté, co vjel do davu, z místa uprchl. Zatčen byl později zhruba 20 kilometrů od místa události. Podle zdrojů AFP byly zřejmě všechny oběti muži ve věku od 17 do 40 let.
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