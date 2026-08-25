Smrt maturantek při nehodě u Lomu: Bolestný vzkaz ředitelky

Tragická nehoda u Lomu (23. 8. 2026)
Tragická nehoda u Lomu (23. 8. 2026)
Tragická nehoda u Lomu (23. 8. 2026)
Tragická nehoda u Lomu (23. 8. 2026)
Tragická nehoda u Lomu (23. 8. 2026)
Autor: Martin Lisičan - 
25. srpna 2026
08:43

V sobotu večer zemřely při nehodě mezi Mariánskými Radčicemi a Lomem na Mostecku dvě maturantky. Další čtyři lidé utrpěli zranění. Zraněným se ještě před příjezdem záchranářů snažili pomoct další studenti. Za to si od ředitelky vysloužili obrovskou pochvalu.

Ke střetu došlo v sobotu krátce po 21:00. Jak uvedl mluvčí krajských záchranářů Patrik Christian Cmorej, dvě osoby utrpěly vážná zranění, kterým na místě podlehly.  Další dva těžce zraněné lidi záchranáři vrtulníkem přepravili na traumacentrum ústecké nemocnice a dva lehce až středně zraněné lidi sanitkou do mostecké nemocnice.

Bolestný vzkaz ředitelky

Ještě před samotným příjezdem záchranářů zraněným na místě pomáhali studenti Střední školy diplomacie v Mostě. K tragédii se vyjádřila i ředitelka zmíněné školy. Ta vyjádřila upřímnou soustrast rodičům a lidem, kteří zesnulé maturantky znali a milovali.

„Tyto věci se mladým lidem nemají stávat a my tady veřejně nemáme diskutovat o zatáčkách, ale jen věnovat tichou vzpomínku a projevit bolest v srdci. Neměli bychom ani zapomínat na ty, kteří byli poblíž a poskytli okamžitou pomoc. Byli to studenti z naší školy z Diplomky, Kája, Adam, Michal, Honza, Vláďovi,“ napsala ředitelka Vladimíra Ilievová v příspěvku na sociálních sítích.

Ilustrační foto.
Při nehodě u Lomu zemřely dvě maturantky: Svědectví starosty z místa tragédie

Svědectví starosty

Jako dobrovolný hasič na místě nehody zasahoval i starosta Lomu Vladimír Urban. Podle jeho slov byl zásah velmi náročný. Součinnost záchranných složek byla i vzhledem k okolnostem obdivuhodná. „Viděl jsem profesionalitu, odhodlání a zkušenost, ale zároveň také obrovskou lidskost. Vidět policistku, která se ze všech sil snaží zachránit život jedné z holčiček, vidět Patrika Cmoreje při řízení a plánování dalších postupů záchranky, vidět velitele zásahu hasičů, jak v těch nejvypjatějších chvílích koordinuje vyprošťování, obrovská síla okamžiku,“ uvedl

Řidiče, který je podezřelý ze zavinění nehody, policie zadržela. Umístěn byl do policejní cely, dodal regionální mluvčí policie Václav Krieger.

V minulém týdnu šlo v Ústeckém kraji o druhou tragickou nehodu. Ve středu v podvečer při střetu osobního automobilu s autobusem u obce Pětipsy na Chomutovsku zemřeli tři lidé. Šlo o pasažéry osobního vozidla.

Zemřel David Voverka.
Zemřel zakladatel Messengeru: David (†58) změnil Česko

Video se připravuje ...
Opilý muž na D1 naboural do zaparkovaného policejního auta (21. srpna 2026)
Zdroj: Aktu.cz
Tragická nehoda u Lomu (23. 8. 2026)
Tragická nehoda u Lomu (23. 8. 2026)
Tragická nehoda u Lomu (23. 8. 2026)
Tragická nehoda u Lomu (23. 8. 2026)
Tragická nehoda u Lomu (23. 8. 2026)

Témata:
smrtstudentkyÚstecký krajokres MostMostokres Chomutovlomnehodazranění
Martin Lisičan
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Helena K ( 25. srpna 2026 09:48 )

Proč chodí večer děti s ředitelkou po silnici? Já se snažím i ve dne po silnici chodit minimálně, když tam není chodník....

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Zásadní zvrat u Plekance a Šafářové: Nová životní etapa
Zásadní zvrat u Plekance a Šafářové: Nová životní etapa
Aha!
Když se rodiče po rozvodu neshodnou na škole dítěte: Jaké argumenty u soudu opravdu zabírají?
Když se rodiče po rozvodu neshodnou na škole dítěte: Jaké argumenty u soudu opravdu zabírají?
Dáma
Oblíbené houbové recepty. Smažené řízky z bedly, houbová omáčka, houby v octě a další
Oblíbené houbové recepty. Smažené řízky z bedly, houbová omáčka, houby v octě a další
Maminka
Konec nudných nehtů: Těchto 5 odstínů a vzorů ovládne manikúru babího léta
Konec nudných nehtů: Těchto 5 odstínů a vzorů ovládne manikúru babího léta
Ženy
Deset potravin, které vám zlepší náladu a neztloustnete po nich
Deset potravin, které vám zlepší náladu a neztloustnete po nich
Moje zdraví
Bitcoin se vrací k růstu a poprvé od května překonává hranici 80 tisíc dolarů
Bitcoin se vrací k růstu a poprvé od května překonává hranici 80 tisíc dolarů
e15
Sparta má odchovance PSG, hrál i s Neymarem. Na trhu o něj byl zájem, prozradil Rosický
Sparta má odchovance PSG, hrál i s Neymarem. Na trhu o něj byl zájem, prozradil Rosický
iSport
Ministr Macinka chce změnit tvář české zahraniční politiky. Nápady má zajímavé, ale jednoduché to nebude
Ministr Macinka chce změnit tvář české zahraniční politiky. Nápady má zajímavé, ale jednoduché to nebude
Reflex
KVÍZ: Poznáte současné vlajky bývalého východního bloku?
KVÍZ: Poznáte současné vlajky bývalého východního bloku?
Lidé a země