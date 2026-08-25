Smrt maturantek při nehodě u Lomu: Bolestný vzkaz ředitelky
V sobotu večer zemřely při nehodě mezi Mariánskými Radčicemi a Lomem na Mostecku dvě maturantky. Další čtyři lidé utrpěli zranění. Zraněným se ještě před příjezdem záchranářů snažili pomoct další studenti. Za to si od ředitelky vysloužili obrovskou pochvalu.
Ke střetu došlo v sobotu krátce po 21:00. Jak uvedl mluvčí krajských záchranářů Patrik Christian Cmorej, dvě osoby utrpěly vážná zranění, kterým na místě podlehly. Další dva těžce zraněné lidi záchranáři vrtulníkem přepravili na traumacentrum ústecké nemocnice a dva lehce až středně zraněné lidi sanitkou do mostecké nemocnice.
Bolestný vzkaz ředitelky
Ještě před samotným příjezdem záchranářů zraněným na místě pomáhali studenti Střední školy diplomacie v Mostě. K tragédii se vyjádřila i ředitelka zmíněné školy. Ta vyjádřila upřímnou soustrast rodičům a lidem, kteří zesnulé maturantky znali a milovali.
„Tyto věci se mladým lidem nemají stávat a my tady veřejně nemáme diskutovat o zatáčkách, ale jen věnovat tichou vzpomínku a projevit bolest v srdci. Neměli bychom ani zapomínat na ty, kteří byli poblíž a poskytli okamžitou pomoc. Byli to studenti z naší školy z Diplomky, Kája, Adam, Michal, Honza, Vláďovi,“ napsala ředitelka Vladimíra Ilievová v příspěvku na sociálních sítích.
Svědectví starosty
Jako dobrovolný hasič na místě nehody zasahoval i starosta Lomu Vladimír Urban. Podle jeho slov byl zásah velmi náročný. Součinnost záchranných složek byla i vzhledem k okolnostem obdivuhodná. „Viděl jsem profesionalitu, odhodlání a zkušenost, ale zároveň také obrovskou lidskost. Vidět policistku, která se ze všech sil snaží zachránit život jedné z holčiček, vidět Patrika Cmoreje při řízení a plánování dalších postupů záchranky, vidět velitele zásahu hasičů, jak v těch nejvypjatějších chvílích koordinuje vyprošťování, obrovská síla okamžiku,“ uvedl.
Řidiče, který je podezřelý ze zavinění nehody, policie zadržela. Umístěn byl do policejní cely, dodal regionální mluvčí policie Václav Krieger.
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