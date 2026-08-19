Pobodal muže a nůž obrátil proti sobě: Útočník z Meziboří zemřel v nemocnici

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Blesk.cz - Tomáš Vrbenský)
Autor: ČTK - 
19. srpna 2026
10:20

Muž, který podle kriminalistů na začátku srpna poranil při konfliktu nožem jiného člověka v Meziboří na Mostecku a následně se pokusil o sebevraždu, v nemocnici zemřel. Policie proto podá návrh na zastavení trestního stíhání. 

O skutečnosti informovala ve středu policie na sociální síti X. Incident se stal v jednom z bytů panelového domu. Čtyřiatřicetiletý muž tehdy jinému způsobil několik bodných zranění a poté se pokusil o sebevraždu. Oba skončili ve velmi vážném stavu v nemocnici. Následkům řezného zranění, které si útočník způsobil, v nemocnici podlehl, uvedla policie.

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Policie dopadla muže podezřelého z vraždy z roku 2010, k níž došlo v Karlíně.
Zdroj: Policie ČR

Témata:
smrtnůžokres MostsebevraždanemocnicekonfliktMeziboří
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