Tragická nehoda na dálnici D6: Začalo hořet auto s pěti mladými lidmi

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: HZS Ústeckého kraje)
Autor: ČTK - 
4. července 2026
10:35

Na dálnici D6 u Sokolova havarovalo osobní auto s pěti mladými lidmi kolem 18 let. Po nárazu začalo vozidlo hořet. Jedna dívka utrpěla středně těžká zranění a vrtulník ji přepravil do Fakultní nemocnice Plzeň, další čtyři lidé vyvázli s lehčími poraněními. Nehoda dočasně uzavřela dálnici ve směru na Cheb.

Kvůli dopravní nehodě je u Sokolova od rána omezen průjezd po dálnici D6 ve směru na Cheb. Při havárii osobního auta se zranilo pět lidí, čtyři zranění byla lehká a jedna dívka se středně těžkým poraněním byla letecky transportována do plzeňské fakultní nemocnice. ČTK to sdělili zástupci záchranných složek.

Nehoda se stala před 06:30 u sjezdu na Starou Ovčárnu ve směru na Cheb. Podle mluvčí hasičů Jany Třískové automobil po nárazu hořel. „Dálnice byla nejprve uzavřena v obou směrech úplně, od 07:15 je provoz ve směru na Cheb obnoven jedním pruhem,“ řekl ČTK mluvčí krajských policistů Jakub Kopřiva.

„Dívku jsme po ošetření na místě se středně těžkým poraněním předali letecké záchranné službě, která ji následně transportovala do Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín. Další čtyři muže jsme s lehkými poraněními transportovali po ošetření na emergency karlovarské nemocnice a na chirurgickou ambulanci do sokolovské nemocnice,“ řekla mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová ČTK.

Všem zraněným podle mluvčí bylo okolo 18 let. K nehodě vyjely čtyři posádky záchranářů včetně jedné s lékařem.

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Při nehodě osobních aut s náklaďákem na Mělnicku utrpěli zranění čtyři lidé, z toho dvě děti
Zdroj: HZS Středočeského kraje

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