Téměř tři metry vysokou sochu vytvořil z patinové oceli umělecký kovář Matěj Trojovský. Dílo má být symbolem podpory a víry, že ani v nejtěžších okamžicích není nikdo sám.

Nemocnice je místem, kde lidé přijímají zprávy, které mění jejich životy, prožívají nejistotu, strach i bolest. Současně je to však také místo naděje, uzdravení, nových začátků a radostných okamžiků. Právě pro všechny tyto chvíle vznikla Madona nemocných. Shlíží na prostor, kde se mohou lidé na okamžik zastavit, nadechnout se, načerpat sílu nebo v tichosti rozjímat,“ uvedl ředitel FN v Plzni Václav Šimánek.

Vznik díla podpořila rodina, která tímto způsobem vyjádřila své poděkování Bohu i Fakultní nemocnici Plzeň za záchranu života.

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Mezi pacienty i kolemjdoucími se okamžitě rozhořela vášnivá debata. „Tohle patří na hřbitov a ne před nemocnici, kde mají lidé čerpat optimismus. Když to vidím, padá na mě beznaděj,“ uvedl Petr Novotný (68).

 „Vypadá to jako postava ze strašidelného filmu. Jdu na vyšetření s obavami a tohle mi na psychice fakt nepřidá. Je to morbidní,“ kroutí hlavou Jana Vávrová (41).

„Je to nádherné a tiché místo k rozjímání. Když máte někoho na ARO nebo onkologii, přesně takové ztišení venku potřebujete,“ řekla Jarmila Šmolíková (52).

„Vnímám z toho obrovskou pokoru a ochranu. Pro mě je to symbol, že v té bolesti nejsem sama,“ svěřila Marie Stránská (74).

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Madona nemocných stojí před areálem Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.
Madona nemocných stojí před areálem Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.
Autor: Blesk:Zbyněk Schnapka