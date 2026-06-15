Téměř tři metry vysokou sochu vytvořil z patinové oceli umělecký kovář Matěj Trojovský. Dílo má být symbolem podpory a víry, že ani v nejtěžších okamžicích není nikdo sám.
„Nemocnice je místem, kde lidé přijímají zprávy, které mění jejich životy, prožívají nejistotu, strach i bolest. Současně je to však také místo naděje, uzdravení, nových začátků a radostných okamžiků. Právě pro všechny tyto chvíle vznikla Madona nemocných. Shlíží na prostor, kde se mohou lidé na okamžik zastavit, nadechnout se, načerpat sílu nebo v tichosti rozjímat,“ uvedl ředitel FN v Plzni Václav Šimánek.
Vznik díla podpořila rodina, která tímto způsobem vyjádřila své poděkování Bohu i Fakultní nemocnici Plzeň za záchranu života.
Mezi pacienty i kolemjdoucími se okamžitě rozhořela vášnivá debata. „Tohle patří na hřbitov a ne před nemocnici, kde mají lidé čerpat optimismus. Když to vidím, padá na mě beznaděj,“ uvedl Petr Novotný (68).
„Vypadá to jako postava ze strašidelného filmu. Jdu na vyšetření s obavami a tohle mi na psychice fakt nepřidá. Je to morbidní,“ kroutí hlavou Jana Vávrová (41).
„Je to nádherné a tiché místo k rozjímání. Když máte někoho na ARO nebo onkologii, přesně takové ztišení venku potřebujete,“ řekla Jarmila Šmolíková (52).
„Vnímám z toho obrovskou pokoru a ochranu. Pro mě je to symbol, že v té bolesti nejsem sama,“ svěřila Marie Stránská (74).
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