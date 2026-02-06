K neštěstí došlo ve čtvrtek kolem půl jedenácté večer na Koterovské třídě v městské části Slovany. „Žena náhle vběhla před projíždějící tramvaj, následně upadla a zůstala ležet v kolejišti. Řidička tramvaje na vzniklou situaci reagovala okamžitým brzděním, avšak střetu již nebylo možné zabránit,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Perfektní první pomoc
Na místo neštěstí jako první dorazili policisté, kteří vážně zraněné ženě okamžitě poskytli první pomoc. Hasiči pak za pomoci hydraulických zvedáků a klínů seniorku zpod tramvaje vyprostili. Během toho jí poskytovali kyslíkovou terapii. Pak ženu předali osádce sanitky záchranné služby.
„Utrpěla velice vážná zranění. Náš zasahující lékař děkuje všem spolupracujícím složkám za perfektně provedenou předlékařskou pomoc, která ženě v daný okamžik zachránila život,“ uvedla mluvčí záchranky Andrea Divišová.
Tramvajačka nepila
Sanitka záchranky pak seniorku odvezla na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni. „Dechovou zkoušku u ženy policisté nemohli kvůli závažnosti zdravotního stavu provést. U řidičky tramvaje byla s negativním výsledkem. Vyšetřovatelé se případem nadále zabývají,“ dodala Raindlová.
