Lauře (†12) bazénová filtrace vtáhla vlasy… Po pěti minutách pod hladinou jí selhaly orgány!
Teprve dvanáctiletá Laura z Brazílie zemřela po hororové nehodě, když jí odsávací systém zachytil vlasy a nechtěl ji pustit. Pod hladinou byla dlouhých pět minut a po vyproštění ji záchranáři převezli v kritickém stavu do nemocnice. Po dvoudenním boji zraněním podlehla.
Laura Pereira Camargo (✝12) si zažila v brazilském městě Mirassol, v pátek 17. dubna, peklo. Když se koupala s kamarády v bazénu, odsávací systém chytil její dlouhé hnědé vlasy a odmítal je pustit. Holčička byla pod hladinou nekonečných pět minut, než se ji podařilo vymanit.
Po vyproštění ji v kritickém stavu neprodleně převezli do nemocnice. Záchranná služba ji přepravila do zařízení ve městě Sao Jose. Dva dny bojovala s mnohočetným selháním orgánů a komplikacemi v podobě bakteriální pneumonie. Nakonec zdravotnímu stavu, v neděli 19. dubna v 18:30, podlehla, uvedl server The Sun.
Podle brazilského serveru Veja je případ kategorizován jako netrestný, nejspíše šlo tedy o náhodnou smrt. Pohřeb se uskutečnil v úterý za přítomnosti rodiny. Usměvavá holčička by přitom v srpnu oslavila třinácté narozeniny.
Je to jen pár týdnů, co se podobná tragédie odehrála malému Matteovi. V italském městě Rimini mu nohu vcucla vířivka a držela ji několik minut. Pomohli až zaměstnanci, když vypli hlavní napájení, což končetinu uvolnilo. Přes snahu lékařů Matteo zraněním také podlehl, informoval web New York Post.
