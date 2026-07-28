Nehodu na dovolené v Řecku přežila jen dcerka (7): Přišla o mámu Lucii, tatínka i půlroční sestru
Vysněnou dovolenou čtyřčlenné rodině překazila v Řecku smrtelná dopravní nehoda. Při srážce s náklaďákem zemřela maminka s půlroční holčičkou. Tatínek zesnul po krátkém boji v nemocnici. Starší dcerka (7) je v kritickém stavu.
Moldavská rodina si užívala rodinnou dovolenou v Řecku. Poprvé se vydala k moři ve čtyřech! Matka Lucia (28) s otcem Constantinem (35) vzali jejich dvě holčičky, půlroční miminko a sedmiletou dcerku, na vysněný výlet.
Netušili, že se během pár vteřin vše změní. Na poloostrově Chalkidiki došlo k dopravní nehodě. Rodina v osobním autě se střetla s nákladním vozidlem. Maminka Lucia s kojencem zemřela na místě. Tatínka a starší dcerku po vyřezání z trosek záchranáři hospitalizovali v kritickém stavu do nemocnice, uvedl web Need to Know.
Constantin po krátkém boji zraněním podlehl. Starší dcera, jako jediná přeživší, zůstává v kritickém stavu v nemocnici. Širší rodina i veřejnost se modlí v její uzdravení. Příbuzní popsali pár jako velmi pracovitý a laskavý. „Rodinu z našeho města postihla strašlivá tragédie a nyní potřebuje pomoc, aby tuto zdrcující situaci zvládla,“ vyjádřila se starostka města, ze kterého rodina pochází.
Řidič náklaďáku zraněn nebyl a řecké úřady zahájily vyšetřování. „Velvyslanectví Moldavské republiky v Athénách je v kontaktu s řeckými úřady, zdravotnickými instituty a rodinou. Pečlivě sleduje vývoj případu a poskytuje veškerou potřebnou konzulární pomoc,“ uvedly moldavské úřady. Zároveň podle serveru Mirror vyřizují repatriaci ostatků.
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