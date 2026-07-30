Na přechodu v Jablonci srazila řidička chlapce: Hoch skončil v nemocnici! Policie hledá svědky
V Jablonci nad Nisou došlo ve středu k dopravní nehodě, při které utrpěl středně těžká zranění chlapec. Při přecházení po přechodu ho srazila řidička. Jablonečtí policisté nyní hledají svědky celého incidentu.
K nehodě došlo na křižovatce ulic SNP, 5. května a Růžová. Chlapec krátce před 13. hodinou přecházel silnici, když ho srazila řidička jedoucí směrem od centra města. Při srážce utrpěl zranění, s nimiž musel být ihned převezen do nemocnice. „Alkohol u řidičky policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Trnková.
Strážníci incident nadále vyšetřují a žádají o pomoc i veřejnost. Vyzvali jakékoliv svědky nehody, aby se přihlásili na čísle 974 474 254 anebo na bezplatné lince 158. Konkrétně doufají, že se jim s výpovědí ozve muž, který k místu přijížděl z opačné strany. „Před přechodem zastavil a po uvedeném střetu ze svého vozidla vystoupil a šel ke zraněnému chlapci,“ doplnila mluvčí. Měl být ve vozidle tmavé barvy, pravděpodobně značky Volvo.
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