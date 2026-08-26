Z atrakce ve Vadaši vypadlo šest dětí: Školačky popsaly hororovou jízdu na peklotoči!
Šest dívek ve věku od 12 do 14 let v sobotu vypadlo z kolotoče u slovenského koupaliště Vadaš. Jedna z nich popsala, že spadla jako první a po ní následovaly další. Na atrakci zůstala pouze její sestřenice, čtyři děti skončily v nemocnici.
Jedna z dívek řekla slovenskému deníku Nový Čas, že spadla jako první. „Jsem dívka, která spadla úplně shora a vypadla jsem první. Za mnou další dívka, moje kamarádka, potom popadaly ještě čtyři. Jedině moje sestřenice se tam udržela a sundali ji asi po minutě. Do té doby se točila v plné rychlosti,“ uvedla.
Zábrana se opakovaně otevřela
Její sestřenice potvrdila, že na kolotoči sedělo celkem sedm dívek. Šest z nich ve věku od 12 do 14 let vypadlo, čtyři následně převezli záchranáři do nemocnice.
Nela (14) popsala televizi JOJ, že problémy začaly už při rozjíždění kolotoče. Bezpečnostní zábrana se nejprve otevřela, školačkám se ji ale podařilo společnými silami přitlačit zpět. Podruhé vyletěla úplně nahoru a dvě z nich vzápětí spadly z výšky přibližně čtyř metrů.
Během dalšího rozjíždění postupně spadlo celkem šest dívek. Nela jako jediná zůstala na kolotoči. Neměla se přitom čeho držet a svůj šťastný konec přičítá náhodě.
„Všechny jsme traumatizované a už nikdy nepůjdeme na kolotoč,“ shodly se.
Policie později uvedla, že tři děti a jedna mladistvá osoba utrpěly drobná poranění vyžadující jednorázové ošetření. Všechny čtyři po vyšetření propustili domů.
Byly celé od oleje
Nela po zastavení kolotoče běžela ostatním dívkám na pomoc a všimla si, že byly od oleje. Podle ní tak mohla nastat technická závada. Zda skutečně selhala technika, nebo pochybila obsluha, nyní prověřuje policie.
Majitel atrakce slovenským médiím sdělil, že ho událost mrzí, a omluvil se. Současně tvrdí, že zařízení mělo všechny potřebné technické a revizní zprávy potvrzující jeho způsobilost k provozu.
Kolotoč po nehodě zmizel
Už dříve promluvila také návštěvnice ubytovaná v nedalekém kempu. V době nehody podle ní panovalo velmi špatné počasí a silně foukalo. Provoz atrakcí přesto pokračoval. Žena označila místní kolotoče za „jeden velký horor“ a tvrdila, že podobný incident byl pouze otázkou času.
V noci po nehodě slyšela z prostoru lunaparku rány. Ráno už kolotoč na místě nebyl. Také další svědci uvedli, že zmizel ze zábavního parku krátce po nehodě. Ostatní atrakce následně pokračovaly v provozu.
Policie ve Štúrovu zahájila trestní stíhání pro přečin obecného ohrožení. Kvůli pokračujícímu vyšetřování a nízkému věku zraněných zatím další podrobnosti zveřejnit nechce.
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