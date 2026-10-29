Policisté řidiče i jeho spolujezdce spoutali. Při kontrole vyšlo najevo, že muž za volantem nikdy neměl řidičák. „Jeho dechová zkouška byla negativní, orientační test na návykové látky však vyšel pozitivně na amfetamin a metamfetamin,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Auto plné konopí
Jak se dál ukázalo, registrační značky na automobilu patří jinému vozu. V kufru a kabině auta navíc hlídka objevila větší množství konopí. Hodonínští kriminalisté rostliny zajistili a odeslali k odbornému zkoumání.
Nehoda zastavila na hodinu provoz na železniční trati. Auto neúspěšného uprchlíka nakonec hasiči s pomocí navijáku z kolejiště odstranili.