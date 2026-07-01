Prázdninová tragédie na Mallorce: Holčička (†3) zemřela po pádu do bazénu

Dovolenkáři si užívají na Mallorce (29.6.2021)
Dovolenkáři si užívají na Mallorce (29.6.2021)
Dovolenkáři si užívají na Mallorce (29.6.2021)
Dovolenkáři si užívají na Mallorce (29.6.2021)
Dovolenkáři si užívají na Mallorce (29.6.2021)
Autor: Štěpánka Grofová - 
1. července 2026
12:33

Rodinná dovolená na Mallorce skončila hrozným neštěstím. Tříletou britskou holčičku našli rodiče bezvládně ve vodě v bazénu pronajaté vily. Přestože se ji podařilo oživit a lékaři o její život několik hodin bojovali, následující den zemřela. Jde už o čtvrtý případ utonutí dítěte z Anglie ve Španělsku během pouhých osmi dnů.

Ve středu večer 24. června zasahovali záchranáři u rodinné vily v letovisku Pollensa na severu Mallorky. Rodiče našli svou tříletou dceru v bazénu tváří dolů a okamžitě ji vytáhli z vody. Ihned začali s resuscitací, po příjezdu na místo v ní pak pokračovali policisté a zdravotníci. Dítěti se podařilo obnovit životní funkce a s velmi slabým pulzem bylo převezeno do nemocnice. Ve čtvrtek odpoledne ale přišla smutná zpráva. Holčička navzdory veškeré snaze a péči zemřela.

Čtyři mrtvé děti během osmi dnů

Podle britského deníku Daily Star navazuje smrt tříleté dívenky na sérii dalších tragických případů anglických rodin trávících dovolenou ve Španělsku.

Ve středu bylo potvrzeno také úmrtí roční holčičky, kterou záchranáři vytáhli z bazénu apartmánového komplexu na ostrově Fuerteventura. Přestože se ji podařilo oživit a vrtulníkem přepravit do nemocnice, utrpěla nevratné poškození mozku a zemřela.

Jen o několik dnů dříve přišla o život čtyřletá dívka po tonutí v hotelovém bazénu na Lanzarote. Ani rychlý zásah záchranářů její život nezachránil.

Další neštěstí se odehrálo 17. června v obci Periana nedaleko Málagy. Tříletý chlapec tam spadl do bazénu u rekreačního domu, kam rodina dorazila teprve den předtím. Ani v jeho případě už lékaři nedokázali pomoci.

Video se připravuje ...
Léto u vody s dětmi: Ani na chvíli z nich nespusťte oči, nabádá lektorka
Zdroj: Videoredakce ženských webů

Stačí jen pár vteřin

Ve všech případech probíhá vyšetřování. Odborníci zároveň opakovaně připomínají, že malé děti se mohou utopit tiše a velmi rychle, často bez volání o pomoc nebo výrazného cákání vody.

Právě proto doporučují, aby dospělý měl dítě u bazénu neustále na očích a v případě nejmenších byl přímo ve vodě nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Několik málo vteřin nepozornosti může mít fatální následky.

Dovolenkáři si užívají na Mallorce (29.6.2021)
Dovolenkáři si užívají na Mallorce (29.6.2021)
Dovolenkáři si užívají na Mallorce (29.6.2021)
Dovolenkáři si užívají na Mallorce (29.6.2021)
Dovolenkáři si užívají na Mallorce (29.6.2021)

Témata:
neštěstíbazénutonutíholčičkasmrt dítěteŠpanělskoMallorcaLanzaroteMálagaplavecký bazénFuerteventuraDaily StarPeriana
Štěpánka Grofová
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cesky obcan ( 1. července 2026 19:15 )

Nová generace rodičů. Jsou schopný čehokoli, jenom, aby nepřišli o dovolenou, zážitky, atd,atd. 🙁 🙁 🙁

Uživatel_6346406 ( 1. července 2026 16:10 )

3 ročné dieťa a bez neustáleho dozoru dospelej osoby ? To je skôr príbeh z cigánskej osady !

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