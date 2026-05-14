Rodiče zavírali holčičku (†2) do „rakve“: Sonja zemřela hlady po měsících mučení

Rodiče zavírali holčičku (†2) do „rakve“.
Rodiče zavírali holčičku (†2) do „rakve“.
Rodiče zavírali holčičku (†2) do „rakve“.
Malá Sonjia (†2) umírala v dřevěné „rakvi“.
Malá Sonjia (†2) umírala v dřevěné „rakvi“.
Autor: Štepánka Grofová - 
14. května 2026
18:11

Soud v Rusku vynesl rozsudek v otřesném případu týrání dítěte. Pár z města Komsomolsk celé měsíce brutálně týral svou malou dcerku Sonju. Holčičku zavírali do malé bedny připomínající rakev, odpírali jí jídlo i vodu a drželi ji v nehygienických podmínkách. Dítě nakonec zemřelo na následky vyčerpání organismu. Oba dostali 20 let vězení.

Ruský soud v Chabarovsku poslal Jekatěrinu O. (29) a Ilju A. (31) na 20 let do vězení. Oba byli uznáni vinnými z mučení, protiprávního omezování osobní svobody a vraždy dítěte spáchané s mimořádnou krutostí. Podle vyšetřovatelů se partneři nechtěli o svou dvouletou dceru starat. Doma proto sestrojili malou uzavřenou krabici s víkem, připomínající rakev. Do ní holčičku zavírali i na dva dny a dvě noci bez přestávky.

„Dítě se nemohlo hýbat, stát vzpřímeně ani sedět,“ zaznělo u regionálního soudu v Chabarovsku. Vyšetřovatelé uvedli, že Sonja žila v naprosto nevyhovujících hygienických podmínkách a rodiče jí pravidelně odpírali jídlo i vodu. Pokud dostala najíst, šlo jen o minimální dávky.

Mučení trvalo pět měsíců

Soud také popsal, že týrání pokračovalo přibližně pět měsíců a jeho brutalita se postupně stupňovala. Holčička nakonec zemřela v důsledku těžké podvýživy, píší zahraniční média.

Případ vyvolal v Rusku silné pobouření i kvůli detailům, které během procesu zazněly. Vyšetřovatelé popsali dlouhodobé systematické týrání malého dítěte, jehož zdravotní stav se podle nich dramaticky zhoršoval. Oba obžalovaní se k činům přiznali. Verdikt je pravomocný.

Video  Genie Wileyová: Nejznámější příběh vlčího dítěte  - Videohub
Video se připravuje ...

Rodiče zavírali holčičku (†2) do „rakve“.
Rodiče zavírali holčičku (†2) do „rakve“.
Rodiče zavírali holčičku (†2) do „rakve“.
Malá Sonjia (†2) umírala v dřevěné „rakvi“.
Malá Sonjia (†2) umírala v dřevěné „rakvi“.

Témata:
týráníhladrodičeholčičkabatolepodvýživasmrt dítětevyčerpání organismuRuskorakevmučeníChabarovsk
Štepánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Krach manželství Brzobohatých: První svědectví o šokujících důvodech
Krach manželství Brzobohatých: První svědectví o šokujících důvodech
Aha!
„Jen jsem chtěla pomoct.“ Jak se z dobrého skutku stane zločin a z vás spolupachatel
„Jen jsem chtěla pomoct.“ Jak se z dobrého skutku stane zločin a z vás spolupachatel
Dáma.cz
Naomi Adachi a Max Habanec jsou dvojnásobní rodiče: Emiko má brášku s netradičním jménem
Naomi Adachi a Max Habanec jsou dvojnásobní rodiče: Emiko má brášku s netradičním jménem
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nemocná slinivka: S dietou začněte včas a poctivě
Nemocná slinivka: S dietou začněte včas a poctivě
Moje zdraví
Evropa v kleštích a ohrožený český export. Sledujte debatu, co přinese summit Trump–Si
Evropa v kleštích a ohrožený český export. Sledujte debatu, co přinese summit Trump–Si
e15
Tvrdík našel viníky skandálu, jen na sebe při tom zapomněl, píše bývalý člen Etické komise
Tvrdík našel viníky skandálu, jen na sebe při tom zapomněl, píše bývalý člen Etické komise
iSport
Kalousek: Vláda otevírá bránu dluhům dokořán. Riskujeme suverenitu státu, budeme v rukou věřitelů
Kalousek: Vláda otevírá bránu dluhům dokořán. Riskujeme suverenitu státu, budeme v rukou věřitelů
Reflex
KVÍZ: Uhodnete slavné ženy, které měnily svět? Otestujte se
KVÍZ: Uhodnete slavné ženy, které měnily svět? Otestujte se
Lidé a země