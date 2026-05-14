Rodiče zavírali holčičku (†2) do „rakve“: Sonja zemřela hlady po měsících mučení
Soud v Rusku vynesl rozsudek v otřesném případu týrání dítěte. Pár z města Komsomolsk celé měsíce brutálně týral svou malou dcerku Sonju. Holčičku zavírali do malé bedny připomínající rakev, odpírali jí jídlo i vodu a drželi ji v nehygienických podmínkách. Dítě nakonec zemřelo na následky vyčerpání organismu. Oba dostali 20 let vězení.
Ruský soud v Chabarovsku poslal Jekatěrinu O. (29) a Ilju A. (31) na 20 let do vězení. Oba byli uznáni vinnými z mučení, protiprávního omezování osobní svobody a vraždy dítěte spáchané s mimořádnou krutostí. Podle vyšetřovatelů se partneři nechtěli o svou dvouletou dceru starat. Doma proto sestrojili malou uzavřenou krabici s víkem, připomínající rakev. Do ní holčičku zavírali i na dva dny a dvě noci bez přestávky.
„Dítě se nemohlo hýbat, stát vzpřímeně ani sedět,“ zaznělo u regionálního soudu v Chabarovsku. Vyšetřovatelé uvedli, že Sonja žila v naprosto nevyhovujících hygienických podmínkách a rodiče jí pravidelně odpírali jídlo i vodu. Pokud dostala najíst, šlo jen o minimální dávky.
Mučení trvalo pět měsíců
Soud také popsal, že týrání pokračovalo přibližně pět měsíců a jeho brutalita se postupně stupňovala. Holčička nakonec zemřela v důsledku těžké podvýživy, píší zahraniční média.
Případ vyvolal v Rusku silné pobouření i kvůli detailům, které během procesu zazněly. Vyšetřovatelé popsali dlouhodobé systematické týrání malého dítěte, jehož zdravotní stav se podle nich dramaticky zhoršoval. Oba obžalovaní se k činům přiznali. Verdikt je pravomocný.
