Záhadná otrava na slovenské základce: Děti se nemohly nadechnout, letěl pro ně vrtulník!
Dramatické chvíle zažili v pátek studenti střední školy ve slovenské Modře. Kvůli podezření na únik nebezpečné látky se do péče záchranářů dostalo 40 lidí, převážně nezletilých. Tři dívky musely do nemocnic přepravit vrtulníky. Hasiči přitom při měření ovzduší žádné zvýšené koncentrace nebezpečných látek nezjistili. Případem se zabývá policie.
Páteční vyučování na střední pedagogické škole nedaleko Bratislavy narušily nečekané zdravotní potíže studentů. Někteří začali mít problémy s dýcháním, vedení školy proto okamžitě přivolalo pomoc. Krátce po osmé hodině ranní dorazili na místo policisté, následně také hasiči a zdravotníci.
Studenty z učebny, v níž mělo dojít k úniku neznámé látky, hasiči přesunuli do tělocvičny. Zatímco zdravotníci vyšetřovali žáky, odborníci z chemické laboratoře civilní ochrany začali s měřením ovzduší.
Desítky dětí v nemocnicích
Na místě zasahovaly čtyři sanitky, dvě hasičské ambulance a záchranářský vrtulník. Podle mluvčí slovenských záchranářů Petry Klimešové se u 40 lidí projevily příznaky intoxikace. Tři pacienty přepravili zdravotníci letecky, dalších dvanáct sanitkami. Ostatní zamířili do nemocnic evakuačním autobusem nebo v doprovodu rodičů.
Jen v bratislavském Národním ústavu dětských nemocí ošetřili podle sobotních informací Denníku N celkem 31 dětí, z toho 25 hospitalizovali. Některé potřebovaly infuze. První pacienty lékaři propustili ještě před půlnocí, ostatní by se měli vrátit domů během víkendu.
Záhada trvá
Ani sobotní výsledky laboratorního rozboru nepřinesly vysvětlení. Odborníci ve zkoumaném vzorku neodhalili přítomnost organických látek, jež by mohly zdravotní komplikace způsobit. Následovat proto budou další chemické analýzy. Policie už zahájila trestní stíhání ve věci obecného ohrožení. V pondělí by mělo vyučování pokračovat jako obvykle.
Aha, takže základka nebo střední pedagogická škola? 🫣