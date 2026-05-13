Lékař znásilňoval děti přímo v ordinaci? Čelí obžalobě ze 130 případů

ilustrační foto.
 (Autor: Profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
13. května 2026
18:10

Německem otřásá mimořádně odporný případ. Dětský lékař z Braniborska čelí obžalobě ze 130 sexuálních trestných činů, kterých se měl podle vyšetřovatelů dopouštět dlouhé roky přímo během služby na klinikách. Mezi obviněními nechybí ani znásilnění a těžké sexuální zneužívání dětí.

Německý dětský lékař čelí obžalobě ze 130 případů sexuálních trestných činů, informovalo dnes státní zastupitelství v Postupimi. Řady z nich se podle prokuratury dopustil na dětech a ve službě.

Lékař, který působil na klinikách v Braniborsku, je obžalován mimo jiné z těžkého sexuálního zneužívání dětí či znásilnění. Trestných činů se podle státního zastupitelství dopouštěl od prosince 2013 do listopadu 2025 především na klinikách ve městech Rathenow a Nauen.

O koho jde, prokuratura neupřesnila. Doktor, který je od listopadu loňského roku ve vazbě, byl obžalován před týdnem, státní zastupitelství o tom informovalo ve středu. O zahájení hlavního líčení rozhodne soud v Postupimi.

Témata:
znásilněnídětilékařordinacesexuální zneužíváníznásilnění dítěteNěmeckotrestný činklinikastátní zastupitelstvíBraniborskoPostupimpediatrieRathenowNauen
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Rozchod Brzobohatých: Víme, kdo zamával rozvodovými papíry!
Rozchod Brzobohatých: Víme, kdo zamával rozvodovými papíry!
Aha!
Máte doma záletníka? Podívejte se, co o věrnosti vašeho partnera říká horoskop
Máte doma záletníka? Podívejte se, co o věrnosti vašeho partnera říká horoskop
Dáma.cz
Umějí vypočítat obsah kruhu, ale ne hospodařit s penězi nebo uvařit. Nový projekt nabízí dětem praxi, kterou v učebnicích nenajdou
Umějí vypočítat obsah kruhu, ale ne hospodařit s penězi nebo uvařit. Nový projekt nabízí dětem praxi, kterou v učebnicích nenajdou
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nemocná slinivka: S dietou začněte včas a poctivě
Nemocná slinivka: S dietou začněte včas a poctivě
Moje zdraví
INVESTIČNÍ ONLINE: Ceny ropy jsou nadále nad 100 dolary za barel
INVESTIČNÍ ONLINE: Ceny ropy jsou nadále nad 100 dolary za barel
e15
Speaker Tribuny Sever: Vyzval jsem vás příliš brzy. Tvrdík otočil a jen kope kolem sebe
Speaker Tribuny Sever: Vyzval jsem vás příliš brzy. Tvrdík otočil a jen kope kolem sebe
iSport
Pád domu Kollerů o toxických vztazích v rodině: Máte taky svoji „zlobábu“?
Pád domu Kollerů o toxických vztazích v rodině: Máte taky svoji „zlobábu“?
Reflex
KVÍZ: Uhodnete slavné ženy, které měnily svět? Otestujte se
KVÍZ: Uhodnete slavné ženy, které měnily svět? Otestujte se
Lidé a země