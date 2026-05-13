Lékař znásilňoval děti přímo v ordinaci? Čelí obžalobě ze 130 případů
Německem otřásá mimořádně odporný případ. Dětský lékař z Braniborska čelí obžalobě ze 130 sexuálních trestných činů, kterých se měl podle vyšetřovatelů dopouštět dlouhé roky přímo během služby na klinikách. Mezi obviněními nechybí ani znásilnění a těžké sexuální zneužívání dětí.
Německý dětský lékař čelí obžalobě ze 130 případů sexuálních trestných činů, informovalo dnes státní zastupitelství v Postupimi. Řady z nich se podle prokuratury dopustil na dětech a ve službě.
Lékař, který působil na klinikách v Braniborsku, je obžalován mimo jiné z těžkého sexuálního zneužívání dětí či znásilnění. Trestných činů se podle státního zastupitelství dopouštěl od prosince 2013 do listopadu 2025 především na klinikách ve městech Rathenow a Nauen.
O koho jde, prokuratura neupřesnila. Doktor, který je od listopadu loňského roku ve vazbě, byl obžalován před týdnem, státní zastupitelství o tom informovalo ve středu. O zahájení hlavního líčení rozhodne soud v Postupimi.
