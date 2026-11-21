Smrt na zahradě rodinného domu: Muž spadl do jámy, našli ho až po hodině!
Tragicky skončil páteční večer na Tachovsku. Senior spadl do zhruba metr a půl hluboké jímky na zahradě rodinného domu. Jeho nepřítomnosti si podle dostupných informací přibližně hodinu nikdo nevšiml. Když ho rodina našla, byl už v bezvědomí. Přes veškerou snahu se ho zachránit nepodařilo.
Na zahradě jednoho z rodinných domů v Horních Kozolupech došlo k neštěstí, při němž přišel o život sedmašedesátiletý muž. Podle dosavadních informací spadl do jímky hluboké přibližně metr a půl.
V jámě měl zůstat zhruba hodinu, než ho objevili jeho blízcí. Muž už byl v bezvědomí. Rodina ho vytáhla ven ještě před příjezdem hasičů a na místo vyrazili také záchranáři.
Záchrana už nebyla možná
Hasiči po příjezdu pomáhali s oživováním. Přes veškerou snahu však muž utrpěným zraněním podle záchranářů podlehl. Přivolaná lékařka už mohla pouze konstatovat smrt.
Na místo dorazili také policisté a koroner. Co přesně pádu předcházelo a jak muž zemřel, zatím není jasné. Případem se zabývají tachovští kriminalisté.
„V současné době jsou policisté na místě a zjišťují veškeré okolnosti této události,“ uvedl v pátek policejní mluvčí Michal Schön.
Zda šlo o nešťastnou náhodu, musí ukázat další vyšetřování.
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