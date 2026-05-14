Předčasně propuštěný vrah ubodal studentku (†18): Táta popsal chvíle hrůzy
Rumunskem otřásl brutální případ vraždy studentky Alisie. Mladou dívku měl podle policie zabít muž odsouzený za předchozí vraždu a předčasně propuštěný z vězení. Policisté ho po několika hodinách našli schovaného v řepkovém poli, kde útočil.
K hrůznému činu došlo 8. května v obci Parhida na severozápadě Rumunska. Alisia I. absolvovala praxi na kozí farmě, kde si přivydělával také Bóné J. (39) z Maďarska. Právě on je nyní hlavním podezřelým z její vraždy. Podle rumunského webu Libertatea dívku zatáhl do řepkového pole a několikrát ji bodl nožem do krku.
Táta popsal hrozivé zjištění
Rodina mladé studentky prožívá obrovský šok. Otec zavražděné uvedl, že matka přišla na farmu, aby studentce donesla suché oblečení a boty, protože předtím pršelo. Když žena dorazila, Alisia už nebyla k nalezení a nezvedala telefon.
Jedna zaměstnankyně pak vyděšené matce popsala, že viděla, jak Bóné J. dívku zatáhl do pole. Otec si v tu chvíli uvědomil, že se děje něco zlého. „Když jsem zjistil, že je moje dcera s vrahem a že zmizela, okamžitě jsem volal na tísňovou linku,“ uvedl.
Na policii ale musel volat pětkrát, než strážníci přijeli a našli tělo studentky bez známek života. Pitva ukázala, že se Alisia útočníkovi zoufale bránila, na těle měla škrábance i kousance.
Schovával se mezi řepkou
Po vraždě se podezřelý pokusil ukrýt přímo v řepkovém poli. Policisté po něm pátrali několik hodin a nakonec ho našli asi kilometr od místa vraždy díky termovizi z vrtulníku. Na oblečení měl krev a při výslechu se přiznal.
Ve vězení měl být až do roku 2027
Případ vyvolal v Rumunsku obrovskou debatu o předčasném propouštění vězňů. Bóné J. byl totiž odsouzen už v roce 2008 za vraždu staršího muže, jemuž rozbil hlavu sekerou při loupežném přepadení. Původně měl za mřížemi zůstat až do dubna 2027. Soud ho ale loni podmíněně propustil s tím, že už nepředstavuje nebezpečí pro společnost. Jen několik měsíců po propuštění ale skončil znovu v rukou policie.
