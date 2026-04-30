Odvedl ji a zmizel: Holčičku (†5) našli mrtvou v buši, podezřelý stále uniká

Zmizela z postele uprostřed noci, Sharon (5) unesl propuštěný vězeň.
Sharon Granitesová (5)
Jefferson Lewis (47) je podezřelý z únosu dítěte.
Autor: Štepánka Grofová 
30. dubna 2026
17:01

Pátrání po pětileté Sharon Granitesové z australského Alice Springs skončilo tragicky. Dívku, která zmizela v noci ze svého pokoje, našli mrtvou. Policie případ vyšetřuje jako vraždu a dál pátrá po Jeffersonu Lewisovi, jehož naposledy viděli s dítětem.

Ještě před pár dny policie i rodina doufaly, že se Sharon podaří najít živou. Rozsáhlé pátrání v nehostinné australské buši běželo ve dne v noci. Nyní však přišla zdrcující zpráva. Tělo malé dívky našli nedaleko Alice Springs. Úřady potvrdily, že případ nově vyšetřují jako vraždu.

Držel ji za ruku

Sharon zmizela v noci ze soboty na neděli přímo z postele v komunitě Old Timers, kam přišla s rodinou na návštěvu. Ještě předtím ji svědci viděli s Jeffersonem Lewisem (47), v tu dobu přítomným v domě. Podle informací z médií ji měl krátce před zmizením držet za ruku. Muž poté zmizel také a policie po něm od prvních hodin pátrá.

Zásadní roli hraje i jeho minulost. Lewis byl z vězení propuštěn jen několik dní před zmizením dívky a v minulosti měl problémy s násilím. Vyšetřovatelé navíc pracují s verzí, že mohl být v osudnou noc pod vlivem alkoholu.

Policie dál hledá podezřelého

Vyšetřování pokračuje a policie Lewise intenzivně hledá. Detektivové zatím nezveřejnili přesné okolnosti nálezu těla ani detaily smrti.

