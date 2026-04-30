Protože však muž volal až po návratu domů, nebylo pro policisty jednoduché bez souřadnic místo znovu nalézt. Policejní pyrotechnik tak vyrazil do akce až následující den. „Na místě identifikoval a vykopal čtrnáct dělostřeleckých granátů, třináct ručních granátů a další munici,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Munice byla v takovém stavu, že ji nebylo možné převážet. Pyrotechnik ji proto odstřelil přímo na místě nálezu.
„V jarním období jsou nálezy staré munice nejčastější. Připomínáme, že v podobných situacích je nejlepší ihned kontaktovat policii. Voláním na tísňovou linku získají policisté souřadnice místa volání. Díky tomu se hlídka dostane k oznamovateli rychleji a může situaci hned dále řešit,“ upozornil mluvčí.
VIDEO: Chata na Brněnsku ukrývala válečnou munici
Chata na Brněnsku ukrývala válečnou munici, zlikvidoval ji policejní pyrotechnik
Chata na Brněnsku ukrývala válečnou munici, zlikvidoval ji policejní pyrotechnik Policie ČR