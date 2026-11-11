Děsivý nález na samotě: Matka (†69) přežila syna (†37) o několik dní

Matku a syna našli mrtvé v domě.
Matku a syna našli mrtvé v domě.
Matku a syna našli mrtvé v domě.
Matku a syna našli mrtvé v domě.
Matku a syna našli mrtvé v domě.
Autor: Štěpánka Grofová - 
11. listopadu 2026
11:30

Záhadná smrt matky a syna na západě Slovenska zaměstnává policii. Muž přijel za maminkou z ústavu sociálních služeb, zpátky už se ale nevrátil. Když ho začali hledat, objevili oba mrtvé v jejich domě. Podle dosavadních zjištění syn zemřel jako první, jeho matka až o několik dní později. Co se v domě odehrálo, zatím nikdo neví.

Muž se vydal ze zařízení sociálních služeb v Myjavě navštívit svou matku do obce Nová Bošáca nedaleko českých hranic. Z návštěvy se však nevrátil. Když se po něm začalo pátrat, hledání zavedlo pátrající až k domu jeho maminky.

V úterý 10. listopadu tam objevili dvě mrtvá těla. Při pohledu oknem si všimli matky a syna, jak nehybně leží na postelích. Na místo vyrazili záchranáři, pomoci už ale nedokázali. Přivolaný lékař u obou konstatoval smrt.

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Zemřeli několik dní po sobě

Dům stojí na samotě v zalesněné oblasti. Podle informací slovenské televize Markíza ležel muž na jedné z postelí přikrytý dekou. Jeho matka ležela na vedlejším lůžku.

Zarážející jsou především okolnosti jejich úmrtí. Syn měl být mrtvý nejméně dva týdny, zatímco jeho matka zemřela až o několik dní později. Co se mezitím v domě odehrávalo, zatím není jasné.

Příčinu smrti určí pitva

Policie zahájila trestní stíhání pro podezření z trestného činu usmrcení. Lékař však při ohledání těl předběžně vyloučil cizí zavinění. Příčinu smrti má určit nařízená pitva.

Jednou z možných příčin podobných úmrtí bývá otrava oxidem uhelnatým. V domě se však netopilo pevnými palivy, a tato možnost se proto jeví jako méně pravděpodobná. Definitivní závěry zatím vyšetřovatelé nemají.

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Matku a syna našli mrtvé v domě.
Matku a syna našli mrtvé v domě.
Matku a syna našli mrtvé v domě.
Matku a syna našli mrtvé v domě.
Matku a syna našli mrtvé v domě.

Témata:
záhadatělapostelematka a synpoliciesociální službySlovenskoMyjavaTV MarkízasmrtpostelNová Bošáca
Štěpánka Grofová
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Termitwan Dušek ( 11. listopadu 2026 12:24 )

Asi se napili Bošáckou slivovicí

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