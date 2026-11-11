Děsivý nález na samotě: Matka (†69) přežila syna (†37) o několik dní
Záhadná smrt matky a syna na západě Slovenska zaměstnává policii. Muž přijel za maminkou z ústavu sociálních služeb, zpátky už se ale nevrátil. Když ho začali hledat, objevili oba mrtvé v jejich domě. Podle dosavadních zjištění syn zemřel jako první, jeho matka až o několik dní později. Co se v domě odehrálo, zatím nikdo neví.
Muž se vydal ze zařízení sociálních služeb v Myjavě navštívit svou matku do obce Nová Bošáca nedaleko českých hranic. Z návštěvy se však nevrátil. Když se po něm začalo pátrat, hledání zavedlo pátrající až k domu jeho maminky.
V úterý 10. listopadu tam objevili dvě mrtvá těla. Při pohledu oknem si všimli matky a syna, jak nehybně leží na postelích. Na místo vyrazili záchranáři, pomoci už ale nedokázali. Přivolaný lékař u obou konstatoval smrt.
Zemřeli několik dní po sobě
Dům stojí na samotě v zalesněné oblasti. Podle informací slovenské televize Markíza ležel muž na jedné z postelí přikrytý dekou. Jeho matka ležela na vedlejším lůžku.
Zarážející jsou především okolnosti jejich úmrtí. Syn měl být mrtvý nejméně dva týdny, zatímco jeho matka zemřela až o několik dní později. Co se mezitím v domě odehrávalo, zatím není jasné.
Příčinu smrti určí pitva
Policie zahájila trestní stíhání pro podezření z trestného činu usmrcení. Lékař však při ohledání těl předběžně vyloučil cizí zavinění. Příčinu smrti má určit nařízená pitva.
Jednou z možných příčin podobných úmrtí bývá otrava oxidem uhelnatým. V domě se však netopilo pevnými palivy, a tato možnost se proto jeví jako méně pravděpodobná. Definitivní závěry zatím vyšetřovatelé nemají.
Asi se napili Bošáckou slivovicí