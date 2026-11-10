Za vraždu Fabiánka (†8) padlo doživotí! Jeho otec se s vražedkyní dal znovu dohromady
Za vraždu osmiletého Fabiana z německého Güstrowa padl doživotní trest! Soud uznal vinnou Ginu H., bývalou partnerku chlapcova otce. Žena podle obžaloby dítě ubodala a jeho tělo zapálila, aby se pomstila za rozchod. Proces navíc provázelo šokující chování Fabianova otce. Ten se totiž s obžalovanou znovu dal dohromady a před soudem ji hájil.
Případ otřesné vraždy malého Fabiana dospěl po více než roce k rozsudku. Zemský soud v Rostocku v úterý 10. listopadu poslal Ginu H. (30) na doživotí do vězení. Soud zároveň uznal mimořádnou závažnost jejího provinění. Odsouzená tak nemůže počítat s podmíněným propuštěním po 15 letech, jak německé právo u doživotních trestů za určitých podmínek umožňuje.
Podle deníku Bild se Fabianova matka Dorina L. (32) při vyhlášení rozsudku rozplakala. Odsouzená žena naproti tomu neprojevila žádné viditelné emoce. Chlapcův otec, jehož chování během procesu vyvolalo pozdvižení, u soudu chyběl. Rozsudek zatím není pravomocný.
Zmizel z domova
Fabian zmizel v pátek 10. října 2025 z domova v německém Güstrowě. Byl nemocný a zůstal doma sám. Rozběhlo se rozsáhlé pátrání, do něhož se zapojily stovky policistů.
O čtyři dny později našli jeho tělo u odlehlého rybníčku nedaleko obce Klein Upahl. Nález policii oznámila právě Gina H. Tvrdila, že na mrtvé dítě náhodou narazila při procházce se známou a psy. Později ale přiznala, že na místě byla už předchozí večer, dokonce dvakrát a pokaždé s jiným známým.
Obžaloba popsala, že Fabian utrpěl šest bodných ran do horní části těla. Pachatel následně tělo zapálil ve snaze zahladit stopy.
Pomsta za rozchod?
Vyšetřovatelé postupně zaměřili pozornost na ženu, s níž Fabianův otec udržoval čtyřletý vztah. Rozešel se s ní v srpnu 2025, přibližně osm týdnů před chlapcovou smrtí.
Gina H. chtěla bývalého partnera potrestat za rozchod. Zároveň doufala, že odstraněním syna zmizí překážka obnovení vztahu. Nic netušícho hocha měla vylákat z bytu jeho matky, odvézt na odlehlé místo a tam zavraždit.
„Fabian se stal symbolem vztahu, který ztroskotal, ale po němž zároveň toužila,“ prohlásil během závěrečné řeči státní zástupce Oliver Schley. Obžalovaná navíc zneužila důvěry chlapce, jenž ji dobře znal.
Měl být sežrán jako odpad
Během procesu vyšlo najevo, že Gina H. ještě před nálezem těla vyhledávala na internetu informace o tom, zda divoká prasata požírají lidské ostatky. Místo nálezu přitom divočáci skutečně navštěvovali. Žena měla počítat s tím, že se o ostatky postarají divoká zvířata. „Fabian měl být sežrán jako odpad,“ uvedl Schley.
Podezření vzbudila také hlasová zpráva, v níž se žena už během pátrání zmiňovala o spálených mrtvolách. V té době ještě nebylo veřejně známo, že pachatel chlapcovo tělo zapálil.
Otec se k ní vrátil
Proces provázelo také překvapivé chování Fabianova otce. Před soudem oznámil, že s Ginou H. znovu tvoří pár, přestože ji policie vinila z vraždy jeho syna. Znovu se sblížili během jejího pobytu ve vazbě.
Otec partnerku hájil a popisoval ji jako citlivou, empatickou a milující ženu. Podle německých médií s ní během jednání dokonce flirtoval. Gina H. se na něj usmívala a chichotala.
Vinu odmítala až do konce
Soudní proces začal 28. dubna 2026 a rozsudek padl při 35. jednacím dni. Vypovídalo 75 svědků a devět znalců. Vyšetřovatelé přitom neměli přiznání, přímého svědka vraždy ani vražednou zbraň. Obžaloba proto stavěla především na nepřímých důkazech a rozporech v tvrzeních obžalované.
Gina H. po celou dobu popírala, že by Fabianovi ublížila. Před vynesením rozsudku prohlásila, že je nevinná a hodlá za svou svobodu bojovat až u nejvyššího soudu.
Takova stvura