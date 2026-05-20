Neslyšící Miriam hledala na internetu, jak zabít dítě! Za vraždu syna dostala 10 let
Případ, který loni otřásl Slovenskem, uzavřel verdikt soudu. Neslyšící matka z Lendaku zavraždila svého malého syna v lese nad obcí, po činu naložila tělo do auta a sama dojela na policii. Nejvyšší soud nyní potvrdil trest 10 let vězení a ambulantní psychiatrickou léčbu.
Případ vyvolal mimořádnou pozornost nejen kvůli samotnému činu, ale také následnému jednání matky. Po vraždě totiž naložila tělo dítěte do auta, odjela na policejní stanici ve Spišské Belé a policistům předala i vražednou zbraň. Nejvyšší soud Slovenské republiky nyní zamítl její odvolání a potvrdil rozhodnutí z letošního března. Žena si odpyká deset let ve věznici s minimálním stupněm ostrahy a zároveň musí podstoupit ambulantní psychiatrickou léčbu.
Nepochopitlený čin se odehrál v roce 2025 v lese nad Lendakem. Vyšetřování podle slovenských médií ukázalo, že si žena ještě před skutkem vyhledávala informace související se zabitím dítěte i sebevraždou. Podle dřívějších informací měla před činem hledat také možné následky svého jednání a zajímat se o výši případného trestu. Po útoku se pokusila o sebevraždu, pokus ale nebyl úspěšný.
Během vyšetřování se objevily i další okolnosti ze života obžalované. Krátce před tragédií se rozešla s partnerem a dlouhodobě se potýkala s psychickými i finančními problémy. U soudu zaznělo také to, že měla v minulosti projít velmi traumatickou zkušeností v zahraničí a stát se obětí obchodování s lidmi. Tyto okolnosti se následně staly součástí posuzování jejího psychického stavu.
Žena jako motiv svého jednání uváděla obavu, že o syna přijde a úřady jí ho odeberou. Ty ale už dříve uvedly, že žádné řízení vedoucí k odebrání dítěte nevedly.
Během soudního řízení hrála zásadní roli otázka jejího psychického stavu. Žena i její syn byli neslyšící. Znalecké posudky podle soudu dospěly k závěru, že trpěla depresemi, ne však duševní nemocí zbavující ji trestní odpovědnosti. Obhajoba se snažila dosáhnout nového projednání s odkazem na dřívější vyšetření a tvrzení o psychotické depresi, Nejvyšší soud ale její argumentaci nepřijal.
