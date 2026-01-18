Elitní vyšetřovatel Karel Tichý o smrti Mrázka: Vraha policie zná! Případ ale nikdy vyřešen nebude
Na neděli 25.1. připadá dvacáté výročí vraždy českého kontroverzního podnikatele Františka Mrázka. Podle bývalého vyšetřovatele případu a autora souvisejícího spisu Krakatice Karla Tichého policie identitu vraha dávno zná. To však k celkovému vyřešení případu nestačí.
Za přibližně týden bude vražda Františka Mrázka z 25. ledna roku 2006 definitivně promlčena. Podle bývalého detektiva Karla Tichého však není ta jediná otázka, kdo střílel. „Možná shodou náhod bude označen vrah, který je nám policajtům víceméně známý,“ řekl pro MF Dnes. K definitivnímu odhalení případu podle něj nedojde z prostého důvodu. Není o to státní zájem.
Střelcem měl být nájemný zabiják ze Slovenska. „Vše tomu nasvědčovalo a tady bych si prostě na devadesát procent troufl říct, že je to prostě ta správná cesta, správný tip,“ pokračoval Tichý. Policie podle něj znala vazby tohoto člověka na podsvětí, jeho minulost, i dokonce jeho jméno. K předvedení střelce však nikdy nedošlo. To je podle Tichého kvůli chybě, ke které došlo hned ze začátku vyšetřování. „V plném rozsahu to nebude nikdy vyřešené, protože není zájem,“ uvedl k případu Mrázka.
Mrázek se prý začal ke konci bát o svůj život a začaly mu postupně docházet peníze. Na kriminální scéně se navíc objevil Radovan Krejčíř a sesadil Mrázka z pomyslného pozice bosse českého podsvětí. Hřebíček do rakve Mrázkovi zřejmě byl spor o ústecký potravinářský podnik Setuza. K tomu se však policii nepodařilo sehnat důkazy.
František Mrázek se v kruzích pochybného obchodování pohyboval už v dobách minulého režimu. Vyučil se jako lakýrník, zařídil si však invalidní důchod a začal si přivydělávat vekslováním všemožného zahraničního zboží. Po revoluci vylákal z bank stovky milionů podvody s nadhodnocenými nemovitostmi. Ty se mu však během života policií nikdy nepodařilo dokázat.
Pověstným se stal také archiv s kompromitujícím materiálem, který měl Mrázek mít. V diáři měl čísla na vlivné politiky a jiné bohaté podnikatele podezřelé z trestné činnosti. Do případu by mohla vnést světlo i výpověď Radovana Krejčíře, momentálně vězněného v Jižní Africe. Návštěvu se policii však nikdy nepodařilo zorganizovat.
"Pane soudruhu premiére, právě zastřelili mafiána Mrázka!"
"To už je devět?"