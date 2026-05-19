Záhada smrti pěti potápěčů na Maledivách: Šlo o vraždu, tvrdí expert
Je to téměř týden od tragédie na Maledivách, při které zahynulo celkem šest potápěčů. Trvalo několik dní, než se v nepříznivém počasí našla všechna těla v hlubinách žraločí jeskyně. Vyšetřovatelé se snaží přijít na to, co se minulý týden v hloubce 50 metrů stalo. Zkušený potápěč je názoru, že ponor nemohl skončit jinak. Domnívá se, že šlo o vraždu! Blízkým se situace také nezdá.
Minulý čtvrtek se pětice potápěčů ponořila v jeskyni na Maledivách. Přestože je limit hloubky ponoru na souostroví pro rekreační potápěče 30 metrů, skupinka šla dál, a to až do 50 metrů! Zpod hladiny už se nikdo nevynořil. Expertům trvalo několik dní, než našli všechna těla.
Mezi oběti patřila docentka ekologie Monica s dcerou Giorgií, mořský biolog Federico a výzkumnice Muriel. Dále se účastnil Gianlucy, jehož tělo našli už v den tragédie. Při hledání těl skonal další potápěč, který se podílel na pátrání. Z průzkumu jeskyně vyplynulo, že je velmi temná a skrývá mnoho klikatých a úzkých průchodů.
Mezi důvody nezdařeného ponoru patří povětrností podmínky, které měly být v době tragédie velmi nevlídné. Manžel zesnulé Monicy Carlo se ale domnívá, že to nebyl ten pravý důvod neštěstí. „Nikdy by neohrozila (Monica, pozn. red.) život své dcery ani ostatních z lehkomyslnosti,“ uvedl pro deník The Sun. „Něco se tam dole muselo stát,“ dodal. Manželku popsal jako jednu z nejlepších potápěčů a je si jistý, že by žádné riziko nepodstupovala.
Zkušený potápěč Marc Randazza se nechal slyšet. „Šlo buď o skupinovou sebevraždu, nebo vraždu,“ napsal na sociálních sítích. „Prakticky byli mrtví ve chvíli, kdy vlezli do vody. Nebylo možné, aby se vrátili, ať už panikařili nebo ne,“ dodal. Podle něj nešlo v takové hloubce vydržet bez speciálního plynu a vybavení, které skupinka postrádala.
Pětice zesnulých potápěčů měla k místu ponoru vyrazit na jachtě spolu s dalšími 20 turisty, informoval server AOL. Nikdo další jachtu neopustil. Přestože je známá lokalita těl, je nutné je ještě dostat z hlubiny na pevninu. Akce by se měla uskutečnit tento týden, přestože je v extrémní hloubce každý ponor velmi náročný kvůli silným proudům, omezenému množství kyslíku a nutné dekompresi.
