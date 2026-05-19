Při prvním konfliktu v Letovicích vzal David P. mačetu, vnikl na cizí pozemek a protivníka ohrožoval zbraní. Ten se naštěstí schoval do garáže. Další výbuch vzteku mu způsobila přítelkyně, která ho opustila. Vyhrožoval jí smrtí prostřednictvím odpudivých textových i hlasových zpráv.
Na vlakovém nádraží v Letovicích pro změnu přiložil jinému muži plynovou pistoli ke hlavě a vyhrožoval mu zastřelením. Ten po něm totiž žádal, aby mu vrátil půjčených šest tisíc korun.
Útok nožem do zad a obličeje
Nejdrsnější výstup, po kterém skončil v policejní cele a poté ve vazbě, předvedl v Boskovicích. Zfetovaný potkal svého soka v lásce, jak se vede s jeho expřítelkyní. Po vyhrocené hádce bodl zákeřně amanta nožem do zad, druhá rána mířila do obličeje. Napadený měl štěstí, že nepřišel o oko.
Žalobce hodnotil tento útok jako pokus o vraždu, soud však okolnosti události vyhodnotil jako těžké ublížení na zdraví. Místo perspektivy až 18 let za mřížemi, tak byl útočník ohrožen sazbou "jen" od tří do deseti let.
David P. skončil po svých excesech v terapeutické skupině, kde se snaží zbavit drogové závislosti. „Uznal svou chybu, změnil svůj životní styl. Uznává, že pervitin v kombinaci s jeho impulsivní povahou byla chyba,“ citoval soudce Martin Vrbík z hodnocení terapeutů.
Slíbil, že se polepší
„Mrzí mě, co jsem udělal. Chyboval jsem, jsem připravený nést trest. Řešil jsem své deprese a potíže špatně. V léčbě se chci napravit,“ uvedl David P. u krajského soudu.
Soud nakonec sáhl k trestu při dolní hranici zákonné sazby. „Pan obžalovaný byl v podmínce za vloupání, jiný než nepodmíněný trest nepřichází v úvahu. Přitěžuje mu více trestných činů, které spáchal v krátké době po sobě. Na druhou stranu částečně přiznal vinu a lituje toho. Pozitivní také je, že se léčí z drogové závislosti a chce změnit svůj dosavadní život," okomentoval verdikt soudce Vrbík.
Obě strany, obžaloba i obhajoba, si ponechaly lhůtu k vyjádření. Rozsudek tak není pravomocný.
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