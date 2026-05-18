Student (17) střílel v restauraci: 4 mrtví a mnoho zraněných
Střelec v pondělí 18. května na jihu Turecka na různých místech zabil čtyři lidi a osm dalších zranil. Pravděpodobnému pachateli je 17 let a je na útěku, policie po něm za pomoci vrtulníků pátrá.
Incident se podle serveru Hürriyet stal v obci Kadelli, která se nachází na severozápadě provincie Mersin. Podezřelý přišel do restaurace, kde začal střílet a zabil jednoho ze zaměstnanců. Zranil také majitele podniku, který zemřel po převozu do nemocnice. Útočník poté z místa činu ujel a po cestě zabil dva muže, zatímco dalších osm lidí postřelil. Počet zraněných se může ještě zvýšit, dodal web.
Na záběrech místních médií je vidět vrtulník pátrající po podezřelém a sanitky převážející zraněné do nemocnic.
Jde o další případ střelby od dubna, kdy asi osmnáctiletý bývalý student postřelil nejméně 16 lidí na střední škole na jihovýchodě Turecka a pak spáchal sebevraždu. O den později zastřelil 14letý žák školy na jihu země devět dětí a jednu učitelku a zranil 13 lidí; po činu byl nalezen mrtvý.
