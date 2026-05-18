Student (17) střílel v restauraci: 4 mrtví a mnoho zraněných

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
18. května 2026
19:20

Střelec v pondělí 18. května na jihu Turecka na různých místech zabil čtyři lidi a osm dalších zranil. Pravděpodobnému pachateli je 17 let a je na útěku, policie po něm za pomoci vrtulníků pátrá.

Incident se podle serveru Hürriyet stal v obci Kadelli, která se nachází na severozápadě provincie Mersin. Podezřelý přišel do restaurace, kde začal střílet a zabil jednoho ze zaměstnanců. Zranil také majitele podniku, který zemřel po převozu do nemocnice. Útočník poté z místa činu ujel a po cestě zabil dva muže, zatímco dalších osm lidí postřelil. Počet zraněných se může ještě zvýšit, dodal web.

Na záběrech místních médií je vidět vrtulník pátrající po podezřelém a sanitky převážející zraněné do nemocnic.

Jde o další případ střelby od dubna, kdy asi osmnáctiletý bývalý student postřelil nejméně 16 lidí na střední škole na jihovýchodě Turecka a pak spáchal sebevraždu. O den později zastřelil 14letý žák školy na jihu země devět dětí a jednu učitelku a zranil 13 lidí; po činu byl nalezen mrtvý.

Video  Chlapec (15) střílel na škole v Argentině  - X.com
Video se připravuje ...

Témata:
střelecsmrtobětistřelbateenagerna útěkuTureckonemocniceMersinKadelli
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Bočanová to slízla kvůli dceři: V pekle už mají pro vás místo!
Bočanová to slízla kvůli dceři: V pekle už mají pro vás místo!
Aha!
6× ho odmítla a pak podepsala šokující pakt: Tajná pravidla manželství pilotky Amelie Earhart
6× ho odmítla a pak podepsala šokující pakt: Tajná pravidla manželství pilotky Amelie Earhart
Dáma
5 italských receptů, které zvládnete doma: mini pizzy, krémové risotto i lasagne
5 italských receptů, které zvládnete doma: mini pizzy, krémové risotto i lasagne
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Velké firmy nahradily zaměstnance umělou inteligencí, investoři je za to potrestali
Velké firmy nahradily zaměstnance umělou inteligencí, investoři je za to potrestali
e15
Horejše volá zahraničí. Po historickém úspěchu je v hledáčku slavného klubu, odejde?
Horejše volá zahraničí. Po historickém úspěchu je v hledáčku slavného klubu, odejde?
iSport
Schillerová chystá finanční StB. Babiš mezitím vyhazuje miliardy i úředníky
Schillerová chystá finanční StB. Babiš mezitím vyhazuje miliardy i úředníky
Reflex
Adrenalinová Cesta smrti v Bolívii: Otestuje vaši odvahu i brzdy u kol
Adrenalinová Cesta smrti v Bolívii: Otestuje vaši odvahu i brzdy u kol
Lidé a země