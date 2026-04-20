Muž v Louisianě zmasakroval osm dětí: Otec střílel kvůli rozvodu?
Při nedělní střelba v americkém státě Louisiana útočník Shamar Etkins zastřelil osm dětí. Muže nakonec po pokusu o útěk zastřelila policie. O incidentu promluvili místní, podle kterých by mohlo jít dokonce o otce některých ze zavražděných dětí. Policie s touto možností pracuje.
Policisté mimo jiné zveřejnili útočníkovu identitu. Mělo by jít o místního jménem Shamar Elkins. Při jeho nedělním útoku zahynulo osm dětí ve věku od jednoho roku do dvanácti let. Postřelil také dvě dospělé ženy, které však masakr přežily. Policisté uvedli, že Elkins byl otcem některých ze zavražděných dětí.
Z telefonátu, který měl Elkins se svými rodiči jen před několika týdny zpětně mrazí. Měl prý sebevražedné myšlenky, protože jeho žena se chtěla nechat rozvést. „Řekl jsem mu, že to zvládne porazit. Na to mi ale odpověděl, že někteří lidé nad svými démony prostě nevyhrají,“ popsal podle deníku New York Post útočníkův nevlastní otec.
Příšerný zážitek popsala například i žena, která žije ve stejné ulici, kde k tragédii došlo. Její bezpečnostní kamery prý dokonce zachytily mužův pokus o útěk. „Je tam vidět, jak vybíhá z toho domu. Za ním se ozvaly dva výstřely a pak stejným směrem vyjela policejní auta,“ řekla podle deníku Metro. Když pak po chvíli vyšla ven, naskytl se jí příšerný pohled. Uviděla totiž jednu z dětských obětí, zakrytou plachtou.
„Připadá mi, že by to mohl být jeden z místních tatínků,“ dodala. S dětmi ho prý v sousedství viděla jen několik dní před masakrem. Střelba proběhla celkem na třech místech. Z toho posledního Elkins ujel kradeným autem. Po krátké honičce ho policisté zastřelili. Co bylo motivem nepochopitelného činu zatím vyšetřují.
