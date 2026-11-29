Kulturní akce v Příbrami skončila demolicí: Kabinka toalet na maděru!
Kulturní stánek v Příbrami se stal útokem vandalů, kterým význam slova "kultura" uniká a slušné chování je zřejmě v životě zatím bohužel minulo. Zdemolované toalety, vykopnuté dveře a ..
Hotovou spoušť, kterou návštěvníci kulturního domu na toaletách způsobili, zveřejnil v podobě fotografíí na facebooku web Příbram.cz. „Nepořádek a spoušť, kterou po sobě někdo zanechal během večera. Smutný pohled a zbytečná práce navíc pro personál,“ píše se v příspěvku.
Na fotkách jsou vidět ohromné díry ve dveřích a utržená a pomalovaná prkénka. Kdo má tento vandalský čin na svědomí, není přesně jasné. Autor příspěvku uvádí, že se v místě konaly dvě akce, jednak závěrečný večírek tanečních, ale také rockový koncert. Právě na to upozorňují někteří komentující. „Víme vůbec, kdo škodu způsobil? Během večera se v okolí kulturního domu pohybovalo také množství dalších lidí, včetně opilé mládeže v civilu,“ napsal jeden z nich.
Toalety se totiž nacházejí v přízemí, kde jsou přístupné prakticky veřejně. Pachatelem by tak mohl být skutečně kdokoliv. „To je úplně jedno, kde ty záchody jsou a kdo to udělal. Jestli někdo z věnečku, nebo někdo z venku. Tady jde o to, že to vůbec někdo udělal. To je masakr, to prostě člověk nepochopí,“ shrnula své pocity jiná komentátorka. Kdo je pachatelem, zůstává záhadou, personál kulturního domu pokračuje ve vyšetřování případu.
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